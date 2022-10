Richter critica ausencia de Calvo en debate y descarta cambiar fecha de reunión

“Sobre un debate que debía realizar ayer en un medio televisivo al cual fui invitado, pero que fue iniciativa e interpelación del señor Rómulo Calvo en esa perspectiva me comprometí a estar. En el debate se debía aclarar elementos que con mucha simpleza se viene diciendo en el país, por eso quería que en el debate se haga una explicación técnica y científica del proceso censal, lo cual parece que Calvo no puede acreditar”, cuestionó el vocero en conferencia de prensa en Santa Cruz.

El vocero presidencial, Jorge Richter, señaló este martes que el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, no tiene argumentación técnica sobre el proceso del Censo de Población y Vivienda y que por eso se ausentó al debate que tenían programado para ayer. La autoridad, además, descartó que se adelante la fecha de la reunión técnica para el 6 de octubre, como solicitaron grupos cruceños.

“Queríamos saber de cómo van a implementar el censo experimental que tiene muchas condicionantes, no se puede hacer en un sólo mes, cuando las recomendaciones hacen referencia a un año. Algo similar sucede que, con los resultados del censo, que demorará un año y decir que se estarán en seis meses, es un despropósito”, aseveró.

“Se los ha convocado para el 11 de octubre y en el que estarán expertos internacionales y tenemos que ser serios con la agenda de la comisión internacional de los profesionales que las integran. Tenemos que ser serios con los tiempos, con los cuales se convocan a estas reuniones y se tiene que ser serios en la asistencia”, indicó el vocero.

Dijo que no se puede estar señalando primero dos, luego cuatro y, así sucesivamente, otras condiciones, como que sea en otra ciudad, que sea televisada, que esté tal persona.

“Esto, lo único que muestra es que no tienen la voluntad para asistir a la reunión, se les hizo una invitación y allí estarán unos expertos que les explicarán sobre el tiempo de entrega de los resultados del censo. No se puede adelantar porque cuesta generar agenda, los expertos tienen que estar en otros países, porque no solo llevan adelante el censo en Bolivia, sino en otras regiones”, insistió.