Roboré se quedó “sin ni una gota de agua” para combatir 8 incendios

Los incendios no cesan y en Roboré, municipio del departamento de Santa Cruz, ya se quedaron sin agua para combatir ocho focos de calor que amenazan con convertirse en un siniestro de sexta generación, es decir, de magnitudes catastróficas.

“Si no logramos controlar los incendios en máximo 10 días, vamos a tener un incendio de sexta generación en Roboré. No tenemos la capacidad económica ni logística, nos hacen falta vehículos. Por los climas y el viento, es mejor atacar al fuego de noche, pero no hay linternas de cabeza. Ayer nos quedamos sin una gota de agua y hemos tenido que empezar a salir por el pueblo a tocar puertas para conseguir agua”, expresó el presidente del Comité Cívico de esa región, Rubén Darío Arias.

De los ocho focos de incendio, cinco están dentro del área protegida de Tucavaca y tres en el Valle de Tucavaca. El cívico aseguró que el fuego es provocado por avasalladores que pretenden que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) reconozca a comunidades fantasmas, de acuerdo a una nota de ANF.

“Lo llamativo es que cuando el INRA indica que va ingresar a estas comunidades de nuevos asentamientos totalmente ilegales, que nosotros llamamos comunidades fantasmas, empiezan los incendios. Si hacemos un seguimiento georeferencial, desde a donde se han iniciado los incendios, concluimos que son incendios provocados y son por esta gente”, aseguró.

Por su parte, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que en Santa Cruz existen 17 incendios activos.