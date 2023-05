Alfonso Pedrajas Moreno (España 1943 - Bolivia 2009), más conocido como el padre Pica, fue un sacerdote jesuita que abusó de decenas de menores de edad, la mayor parte en el internado Juan XXIII de Cochabamba, Bolivia. El sacerdote, a lo largo de su vida, escribió un diario de 383 páginas, en el que confiesa sus delitos y revela que la Iglesia y particularmente la Compañía de Jesús, de la que era miembro, lo encubrió. Ese diario llegó al periódico El País de España, que ayer publicó un amplio reportaje sobre el caso.

Pica, que no habla de delitos, sino de “pecados”, “meteduras de pata” o “enfermedad”, llega a escribir el probable número de sus víctimas. “Hice daño a mucha gente (¿a 85?), a demasiados”, testimonió.

El diario español habló con cinco de las víctimas citadas en el diario, con las que confirmó los abusos cometidos.

“Me desperté y me estaba tocando los genitales. Tenía 15 años. Me quedé congelado, petrificado. Él me decía, con voz baja: ‘Tranquilo, no pasa nada’. Fue terrible”, relató una de sus víctimas del Juan XXIII.

En otra ocasión, tuvo que visitarlo en su cuarto donde “sacó su falo y me obligó a darme la vuelta. Me resistía, pero él era más fuerte. No me penetró, rozó su pene sobre mí, aunque a veces pienso que mi mente intenta engañarme”.

Pica relata en su diario la protección que recibió de la orden de los jesuitas. “Lo conté tantas veces...”, dice y, según el reportaje, al menos siete superiores provinciales y una decena de clérigos bolivianos y españoles conocieron el caso y no lo denunciaron.

Entre 1961 y 1971, Pedrazas residió entre Bolivia, Perú y Ecuador. Pasó por los centros bolivianos de San Calixto, el Colegio Nacional Ayacucho y el Correccional de Menores, los tres en La Paz, para luego cometer la primera agresión sexual en un barrio de Lima, Perú. En 1971 se instaló en el Juan XXIII de Cochabamba.

La Compañía de Jesús, asentada en Bolivia, expresó ayer su “pesar” por las víctimas de Pedrajas y dijo que recibió dos denuncias, una de las cuales ya fue investigada y que, en abril de este año, se estableció la “verosimilitud del hecho”, mientras que la segunda, que fue recibida el 5 de abril de este año, se encuentra en curso.

El diario

El diario del jesuita estaba en una computadora que, cuando éste murió en Cochabamba, le fue entregada a su novio, quien hizo una copia para enviarla a la familia del sacerdote en España. Alguien de esa familia hizo una impresión del documento y lo guardó hasta que el sobrino de Pedrajas lo descubrió y lo entregó primero a la Compañía de Jesús y luego al diario El País.

En 2009, durante un viaje a Urimiri, el jesuita español, que entonces tenía 62 años, obligó a su novio a que le prometiera algo: “Tú vas a hacer lo que sea y como sea para quedarte con mi computadora. No quiero que nadie la tenga”.

“Me manifestaba su preocupación, su miedo. Sin embargo, también me expresó que la Iglesia como institución lo respaldaba”, confirmó la pareja de Pica, 14 años después de la muerte del cura en Bolivia. “Nunca pensé que acabaría en la prensa”, reconoció el novio.

El novio del jesuita encontró entre los archivos una especie de memoria de 383 páginas titulada “Historia”, desde que llegó a Bolivia en 1961 hasta 2008, cuando ya cansado y enfermo dejó de escribir, pero eso no era todo.

En el documento, Pica revela sus abusos, la protección que recibió de los jesuitas, su remordimiento y el miedo a ser chantajeado por alguna de sus víctimas.

En otras partes de la memoria, Pica relata cómo Roberto Pérez (nombre ficticio) un niño de 12 años, intentó reunir a sus compañeros para denunciar al cura, pero que éste, al enterarse de aquello, lo amenazó con que lo iba a expulsar del Juan XXIII.

“Poco después, este interno también empezó a percibir que Pica se paseaba entre las camas del dormitorio. En uno de esos itinerarios, le condujo hasta su cuarto. Pero la agresión más terrorífica que esta víctima describe fue al final de curso”, cuenta el diario español.

En el nuevo milenio, llegaron las primeras denuncias de sus víctimas. Una de ellas llamó a la casa de Pica en España, donde contestó su madre.

“El desconocido (unos 35 años, dice mamá) antes de colgar dijo: ‘Él violó a mi hijo’. Días después, escribe que su hermano le llamó para advertirle de que un antiguo alumno había vuelto a llamar a la casa”, narra El País con base en el diario.

Cuando enfermó de cáncer, Pica sintió alivio porque el tormento acabaría. Murió en Cochabamba en 2009.