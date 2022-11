Salud confirma presencia de subvariante BQ de coronavirus en el país

La autoridad indicó que estas subvariantes tienen un alto nivel de transmisibilidad lo que llevó a algunos investigadores a asegurar que son hasta un 30% más contagiosas que sus predecesoras. Entre los síntomas se encuentran la tos, dolor de garganta, diarrea, fiebre, dolor de cabeza y muscular, entre otros. Pero lo que la diferencia es que también puede presentar aceleramiento del ritmo cardiaco.

“Por el momento, esta variante no ha representado afectación contundente contra la salud pública como tal. Sin embargo, no podemos negar los estudio realizados por varios científicos que le atribuyen una mayor transmisibilidad. (...) Por tanto, no podemos bajar la guardia y debemos mantener las recomendaciones que realiza el Ministerio de Salud”, agregó.

Sobre la viruela del mono, Auza informó que continúan habiendo nueve casos activos, mientras que ya se recuperaron 244 pacientes. Ocho de los activos se encuentran en Santa Cruz y uno en Cochabamba.