Salud declara alerta por viruela del mono y clasifica 8 síntomas

Acción El ministro de Salud, Jeyson Auza, explicó que esa enfermedad no presenta mayores complicaciones y no existe un tratamiento específico, sino que se realiza de acuerdo con la presencia de sintomatología. Añadió que no existe una vacuna específica y recordó que la última inmunización que se realizó contra la viruela en Bolivia data de los años 80.

Dosis Auza aclaró -además- que las vacunas que están aplicando algunos países fueron las que quedaron como remanentes y que no hay dosis en el mercado para ser compradas. La autoridad explicó que en caso de ser necesarias, los laboratorios comenzarán a producirlas para su comercialización y distribución.