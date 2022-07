Salud pide no realizar la verbena y Arias responde: “El que no quiera ir, que no vaya”

“Nosotros hemos pedido que no haya estas concentraciones, que son un lugar donde podríamos transmitir y contagiarnos fácilmente del virus; sin embargo, no vamos a poder impedir estas actividades que ya fueron aprobadas por los gobiernos municipales”, explicó Enríquez a Unitel, al ser consultado sobre la posición del ministerio respecto de la realización de la verbena.

El director nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, dependiente del Ministerio de Salud, sostuvo que a través de la Resolución 007 se pidió que no se lleven a cabo actividades en las que se concentre gran cantidad de personas, como la verbena por el aniversario de La Paz, pues se incrementa el riesgo de contagios del covid. En respuesta, el alcalde Iván Arias afirmó que la gente no está obligada a participar de la velada musical.

Por el incremento de casos de Covid-19 surgieron observaciones a la realización de la fiesta paceña programada para la noche del 15 de julio. El alcalde Arias respondió: “El que no quiera ir, que no vaya”, y aclaró que la asistencia a la celebración no es obligatoria.

“El que no quiera ir, que no vaya. No es obligatorio ir a la verbena (...). Hemos hecho el Gran Poder y ya dijeron que empezó la quinta ola, nos pidieron que suspendamos. Ahora estamos haciendo la verbena, ‘que cómo es posible’, todos se rasgan las vestiduras”, manifestó anoche Arias.

Además señaló que se actuó con firmeza durante la pandemia y que ahora se busca reactivar la economía.

“Necesitamos reactivar la economía, por eso hemos decidido hacer en dos horarios, para que no hagamos mucha aglomeración en un solo evento. Estoy triste, cuando hemos sido duros en la pandemia, todos se han ido, además somos la ciudad más vacunada y vamos a tomar las medidas de precaución”, aseguró la autoridad edil a la prensa.