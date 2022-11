Salud prevé descuentos para médicos que acaten el paro de este martes

El ministro de Salud, Jeyson Auza, anunció este lunes que harán descuentos a galenos que acaten mañana martes el paro de 24 horas que fue convocado por la Comisión Nacional de Salud (Conasa). También criticó el paro cívico cruceño, debido a que perjudica las labores de lucha contra enfermedades.

“Aprovechamos para desenmascarar a estos dirigentes que dicen luchar por la salud, sin embargo, el día de mañana convocan a suspender el servicio público a nuestro pueblo, lo vamos a denunciar, pero no nos vamos a quedar ahí, lo vamos a sancionar porque no vamos a permitir que personas que están suspendiendo este servicio osen todavía querer recibir su salario completo, no señores, vamos a ser firmes en la aplicación de la normativa”, sostuvo Auza.