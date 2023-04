El ministro de Salud, Jeyson Auza, admitió que el Sistema Único de Salud (SUS) tiene falencias, por ello este lunes entregó recursos económicos a los hospitales de tercer nivel para adquirir medicamentos e insumos, pero los directores afirman que no es suficiente y que falta personal y equipamiento.

“Entendemos todas las dificultades que existe (en el SUS) y no nos vamos a poner una venda en los ojos, no nos vamos a engañar creyendo que el Sistema Nacional de Salud es perfecto y está funcionando como un reloj. No es cierto, hay muchas dificultades que tenemos”, indicó la autoridad.

Entre las diferencias que hallan los médicos de los nosocomios de tercer nivel del Complejo Hospitalario de Miraflores es que a consecuencia del retraso del pago que realiza el Gobierno por las prestaciones que realiza cada hospital a la población, no se puede adquirir medicamentos e insumos, y eso provoca que la gente se compre los fármacos.