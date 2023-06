Según el informe del Ministerio de Salud, en la Semana Epidemiológica 24, del 11 al 17 de junio, se registraron 1.143 nuevos casos de covid-19 a nivel nacional. Sin embargo, la ministra de Salud, María Renee Castro, descartó que por el momento se declare una séptima ola.

“Evidentemente, hemos tenido un incremento en el número de casos; sin embargo, se ha centrado el incremento en los departamentos de La Paz y Cochabamba, por lo tanto no hay un incremento a nivel nacional, lo que nos lleva a nuevamente plantear que la dinámica de la Covid-19 hoy en día es otra, por lo que nosotros no vamos a declarar todavía esta séptima ola, tenemos que analizar el avance o no que tomará la pandemia en julio”, manifestó la ministra.