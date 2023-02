“Pedimos el apoyo de la población y eliminar cualquier posibilidad de criaderos de mosquitos, y que incidirá en la disminución de casos, que tal como lo hemos hecho en otras patologías, estamos seguros que vamos a lograr los resultados esperados. Pedimos mayor compromiso al Sedes de Santa Cruz, que si bien no ha realizado actividades donde se debería desarrollar, todavía está a tiempo de hacerlo”, dijo.

Ante la consulta de en qué porcentaje redujo el reporte de la enfermedad, Auza respondió que comparativamente la anterior semana se tenía 1.300 casos y para esta semana se han reportado 178 casos confirmados por laboratorio, dato puede variar.

“Por qué puede varias, porque esta semana podemos diagnosticar gran cantidad de casos, detectados el sábado, y que no van a ir a la nueva semana, sino se reportan en la semana que han iniciado los síntomas. Sin embargo, esperamos que la variación no sea mucha, por eso no hablamos de una reducción, sino de una tendencia de reducción de casos”, mencionó.