El Ministerio de Salud y representantes de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss) acordaron con los pacientes con cáncer de la Caja Nacional de Salud (CNS) que se realizará una auditoría médica a los tratamientos de radioterapia de dos pacientes que denunciaron haber sido quemadas en el Centro de Medicina Nuclear de El Alto.

La jefa de la Unidad de Derecho Social de la Defensoría del Pueblo, Susana Salinas, informó que gracias a la intervención de dicha institución, el miércoles por la noche se levantó la huelga de hambre de los pacientes con cáncer de la CNS, medida se realizaba en el quinto piso del edificio central.

Entre sus demandas, los asegurados pedían una auditoría médica a la atención del tratamiento de radioterapia de dos pacientes con cáncer, quienes denunciaron que sufrieron quemaduras en esas sesiones en el Centro de Medicina Nuclear.

“Fruto de la intervención de la Defensoría del Pueblo, se llegó al acuerdo de que los movilizados se reunirán mañana viernes con el Ministro de Salud (Jeyson Auza) para analizar sus pedidos (...). La realización de auditorías médicas por presunta negligencia en las radioterapias realizadas a dos pacientes (I. T. y F. I.)”, indicó Salinas.

La funcionaria explicó que, luego de conocer que se iniciaba la medida de presión, la institución defensorial realizó gestiones para que se instale el diálogo con las autoridades nacionales. De esa manera, los movilizados se reunieron con la Viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo, y con representantes de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo.

Dos especialistas, la presidenta de la Sociedad de Oncólogos de Bolivia, Ligia Avilés, y la oncóloga médica, María Teresa Nieto, además de un radiooncólogo, aseguraron que es importante realizar una auditoría. “Depende de qué zona se está irradiando, qué dosis se usa, si el objetivo era tratar la piel, o más bien era cuidarla. Es mejor una auditoría para establecer cuáles eran los objetivos del tratamiento”, dijo Avilés.

Añadió que este tratamiento es un arte. “Existe toda una cultura de seguridad que se debe seguir, por eso damos talleres explicando las implicancias del uso de alta tecnología”, dijo.

A su turno, Nieto indicó que cuando se realiza este tipo de tratamiento existen quemaduras “menores” y pueden ser “como un enrojecimiento, pero luego se descama el lugar”.

Aseguró que esas quemaduras suelen presentarse más con los equipos de cobaltoterapia, pero son menos comunes con los aceleradores modernos.

Indicó que estas quemaduras suelen presentarse incluso tres meses después de haber concluido el tratamiento. “El médico explica qué cuidados debe tener: no usar ropa apretada, no ponerse cualquier crema, no exponerse al sol y lavarse con jabón de pH neutro y otros”.