Desde el 14 de noviembre del año 2021, los vecinos del Plan Autopista viven en zozobra cada vez que llueve. Esa noche, una mazamorra tapó el embovedado del río Tangani y toda el agua, tierra, piedras, troncos y basura golpearon contra sus viviendas. Ante este problema y con la finalidad de evitar emergencias posteriores, la Alcaldía de La Paz comenzará el siguiente fin de semana la ejecución de una serie de obras para evitar este riesgo y dar tranquilidad a los ciudadanos.

Además, la comuna paceña comenzará la siguiente semana la ejecución de proyectos similares en el río Taypichuro, que se encuentra en la parte alta de la avenida Periférica.

Ambos proyectos demandarán una inversión de 15 millones de bolivianos (2,2 millones de dólares). Además -según la comuna- las obras serán concluidas antes de la siguiente época de lluvias.

Un sector del cerro que está en la parte alta del Plan Autopista, en la cabecera del río Tangani, se comenzó a vender por los loteadores. Ellos retiraron grandes cantidades de tierra, incluso usaron dinamita para formar terrazas donde se puedan construir viviendas.

“Hicimos un análisis multitemporal, es decir comparamos imágenes aéreas y satelitales de tres distintos momentos. Vimos que en el periodo de la pandemia (2020) hubo mayor movimiento de tierras en el sector. En muchos lugares ocurrió eso, es decir, vertieron mucho material de los cortes a la quebrada y al lecho del río. Vino la lluvia y eso es lo que provocó ese deslave de noviembre del 2021”, dijo a Página Siete el secretario de Gestión Integral de Riesgos, Juan Pablo Palma.

En el año 2021, el alcalde Iván Arias informó que después de 24 horas de la emergencia sacaron más de 48 volquetas de piedras, tierra y troncos. “Realmente es impresionante y seguimos sacando, esto es alarmante, muestra cómo los loteadores nos están destruyendo las cuencas, construyen sus casas en lugares no permitidos (...) No es obra de la naturaleza, sino de la mano del hombre”, de avasalladores “que tumban árboles, dinamitan cerros y ante eso ¿qué podemos hacer?”, sostuvo.

La cabecera del río Tangani está en una alta pendiente y cuando cae la lluvia el agua toma mayor fuerza. Esta velocidad hace que se erosione la tierra y arrastre todo con ella. Ese material llegó a tapar el embovedado de este cauce que se encuentra en la parte baja. Ese material cubrió las calles del Plan Autopista en el año 2021.

En poco más de un año se encontró la solución, se elaboró un proyecto, se licitó y adjudicó a una empresa las obras. “Llevaremos adelante un conjunto de obras hidráulicas y de control de la erosión”, afirmó Palma.

Primero se debe bajar la velocidad del agua y para ello se construirán muros de gaviones transversales en las cabeceras de los ríos Tangani Chico y Tangani Grande y en la confluencia de ambos. Estos se construirán en el lecho del río, de tal forma que el agua baje como si cayera por unas gradas.

Según la ficha técnica, éstos deberán tener una vida útil de “100 años” y su altura será de cinco a siete metros, dependiendo del terreno. Estos muros de gaviones, de acuerdo con Palma, contendrán todo ese material de arrastre para que no se obstruya el embovedado de la parte baja y, además, reducirá la velocidad del río.

También se repararán otras obras hidráulicas que se ejecutaron en gestiones pasadas tanto en el río Tangani Grande como Tangani Chico. “Se realizó el relevamiento del estado de estas estructuras determinándose la necesidad de reparación o reposición de estas obras hidráulicas”. Por ejemplo, se va a reparar la mampostería; es decir, las piedras con la que están hechos los canales en la parte alta de la zona Plan Autopista. “Las obras proyectadas también contemplan la reparación de la bóveda en la plaza de Plan Autopista tanto en mampostería como en clave de bóveda (arco o cúpula)”.

En la parte baja de la cuenca, a fin de reducir riesgos, se plantea la ampliación de la bóveda ya existente y también la ejecución de obras de conducción del agua hasta la confluencia con el río Choqueyapu. La ampliación será de 33 metros, con una estructura nueva.

Además, según Palma, “hay una expansión que no está bien controlada” de las viviendas en la parte alta de la cuenca. “Entonces, estas obras vienen acompañadas de otro conjunto de actividades de desarrollo comunitario que generará las condiciones para asentarse donde deben y no ocupen las franjas de seguridad de los ríos”. Es decir, que las viviendas que se vayan a levantar no estén cerca de los ríos por el riesgo que tendrían. Proponen -además- sembrar especies de árboles nativas para reducir la erosión.

Esta obra demandará una inversión de 9,4 millones de bolivianos y se ejecutará en 250 días calendario, es decir en ocho meses y medio. Según la ficha técnica, beneficiará a 193 mil habitantes.

El segundo proyecto -que tiene las mismas características-arrancará el siguiente fin de semana y estará dirigido al río Taypichuro, que también se encuentra en el macrodistrito Periférica, pero por el lado de Miraflores, más arriba de la avenida Periférica, por donde pasa el río Rosasani. Este proyecto demandará una inversión de 5,6 millones de bolivianos y se ejecutará en sólo siete meses.

“Tiene una mayor pendiente (que el río Tangani). Es un terreno más abrupto y se va a intervenir con la construcción de gaviones, forestación y control de pendiente. Luego de conformar eso, se pensará, en el futuro, la construcción de una canalización”, afirmó Palma.

Las obras de control hidráulico que se van a ejecutar y la reparación de las existentes tienen el objetivo de “regular la pendiente hidráulica del río y reducir la erosión y probabilidad de generación de flujos sólidos (como tierra, piedras y otros) que desciendan hacia la parte baja de la microcuenca. Además, por la emergencia suscitada en la gestión 2021, se reconstruirá el embovedado demolido para evitar accidentes a los transeúntes del sector”.

Palma espera que las obras estén concluidas antes de noviembre próximo. “La idea es llegar con casi todo resuelto hasta la siguiente época de lluvias. Se trata de volúmenes grandes de material que se requieren para la ejecución de las obras. Por ejemplo, hay que trasladar piedra para armar los muros de gaviones y ella está kilómetros cerro arriba (de las obras) y, en algunos casos, no hay accesos vehiculares y hay que hacerlo de forma casi manual”, dijo.