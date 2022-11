Santa Cruz amanece con tensión entre vecinos y comerciantes “mañaneros” de la feria Barrio Lindo

Otro vendedor dijo que los quieren hacer desocupar porque no dejan que les cobren y que no tienen ningún derecho a desalojarlos, porque no son vecinos. “Esos señores no son vecinos, son ilegales, los verdaderos vecinos van a mostrar facturas de luz. Ellos vienen a provocar, nos han agredido”.

En las imágenes de medios televisivos que estuvieron en el lugar se observaba cómo se agarraban a golpes dos hombres, mientras que otros no se guardaban términos para lanzar insultos.

Tras las peleas y cruces verbales de ambos bandos, un grupo de efectivos de la Policía llegó hasta el lugar para pacificar. Los comerciantes quedaron parados y no pudieron vender como lo hacen cada feria.