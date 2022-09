Santa Cruz: Fiscalía realiza 5 acciones por denuncias de corrupción en Gobernación

La Gobernación de Santa Cruz está en el ojo de la tormenta por dos denuncias de posible corrupción: la supuesta compra irregular de un carro bombero “fantasma” y la revelación de un audio sobre el cobro de coimas para la adquisición de insumos médicos. Un equipo especial del Ministerio Público realizó ayer -en tiempo récord- cinco acciones para investigar los casos.

En la primera denuncia, el principal acusado es el gobernador Luis Fernando Camacho. En la segunda es investigado el exsecretario de Salud, Fernando Pacheco, quien renunció la anterior semana.

Como primera acción, la Fiscalía allanó ayer las oficinas para investigar las dos denuncias de supuesta corrupción.

“Estamos recolectando elementos de convicción (información). Hay dos procesos: uno es del carro bombero y el otro es del audio”, dijo el fiscal del caso.

Como segunda acción, luego del allanamiento, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Erwin Viruez, y otros cuatro funcionarios fueron trasladados a la Fiscalía para dar su declaración informativa. Hasta anoche, a las 21:00, seguían en el lugar.

Respecto a la tercera acción, las autoridades allanaron ayer la casa de Pacheco, quien en horas de la tarde se presentó por segunda vez ante la Fiscalía.

Como cuarta medida, la Fiscalía emitió la alerta migratoria para el exsecretario de salud de la Gobernación. Como quinta acción, el Ministerio Público convocó a Pacheco, quien deberá presentarse hoy, a las 15:00, para dar su declaración informativa sobre la denuncia de un posible cobro de coimas.

De acuerdo con el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, Pacheco fue citado en calidad de investigado.

Carro bombero “fantasma”

El gobernador Camacho fue denunciado por la compra de un carro bombero a una presunta “empresa fantasma”. La querella fue presentada -hace dos semanas- por el diputado masista Rolando Cuéllar, quien pidió la aprehensión de la autoridad.

La denuncia fue admitida por el Ministerio Público. El gobernador Camacho fue acusado por haber cometido presuntamente seis delitos en la compra de ese vehículo. “Pedidos la aprehensión de Luis Fernando Camacho por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, malversación de fondos, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contrato y uso indebido de influencias en la compra de un carro bombero a una empresa fantasma”, dijo Cuéllar.

El diputado denunció que tres empresas se presentaron en la licitación para la compra del carro bombero, pero la Gobernación cruceña eligió una empresa fantasma. Dijo que la oficina de referencia de la firma no corresponde a la citada en el contrato y añadió que esta empresa no tiene autorización para la venta de vehículos porque su rubro principal es la comercialización de muebles, llantas y café.

La Gobernación negó la acusación e informó que el carro bombero será entregado en las próximas semanas. Además, en reiteradas ocasiones el gobernador cruceño aseguró que los masistas articulan varios procesos contra él por ser opositor al Gobierno.

Coimas en compras de salud

Un audio -que circuló el lunes en redes sociales y que es atribuido al exsecretario de salud de Santa Cruz Fernando Pacheco, reveló el cobro de coimas a las empresas adjudicadas para ventas menores, especialmente de medicamentos, barbijos y otros.

“Lo ideal es que vos nos reportes, en coordinación con Richard, la plata de lo que se compra de compras menores. De compras mayores, de licitaciones, de Ampec, eso sí, lo vamos a manejar nosotros, lo vamos a direccionar (sic) un poco a qué empresas le vamos a comprar los respiradores”, se escucha en el audio. “Si me trae 20.000 bolivianos, me tiene que justificar por qué me trajo 20.000 bolivianos”, agrega.

El martes, la Gobernación de Santa Cruz presentó una denuncia en contra de Pacheco por los delitos de uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo y concusión.

Pacheco dijo que desconoce el contexto del audio y que es posible que el diálogo corresponda a uno de sus emprendimientos privados.