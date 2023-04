Se trata del primer caso de fiebre amarilla en el país, después de 19 años que no se registrara pacientes.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Julio César Koca, informó que el fallecido no estaba vacunado y presentaba síntomas desde el 23 de marzo, pero acudió a los servicios de salud después de varios días, según Unitel.

“Para nosotros es muy lamentable que este paciente no contaba con vacuna. De todo el grupo, esta persona fue la única que enfermó, el resto no presentó síntomas, no enfermó”, señaló Koca.

La autoridad del Sedes remarcó que se reforzará la vacunación en el municipio de Puerto Suárez, donde vivía el paciente.

La fiebre amarilla es un virus del tipo RNA. Esta enfermedad no se contagia de persona a persona, se transmite a través de la picadura de la hembra del mosquito aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue, la chikungunya y el zika.

El virus tiene una predilección por afectar al hígado. Lo que produce todos los síntomas relacionados a una hepatitis como: fiebre, malestar general, dolor muscular y vómitos.