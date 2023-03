Los casos de dengue bajaron de 263 a 81 casos diarios en Santa Cruz, según el reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes). Pese a esa situación, las autoridades locales mantienen la alerta para evitar que en 18 municipios de provincia se dé un incremento de contagios. En Cochabamba, una mujer de 92 años falleció por este mal. Mientras que en el municipio de Yacuiba (Tarija), una niña de ocho años perdió la vida.

“Lo más importante es que en relación a la décima semana hemos reducido casi 500 casos en siete días. Pasamos de 263 casos positivos a 81 en un día”, declaró el gerente de Epidemiología del Sedes cruceño, Carlos Alberto Hurtado. “Aún estamos en una situación de epidemia y de ninguna forma seremos irresponsables en decir que la enfermedad está controlada”, dijo.

Santa Cruz fue la región más golpeada por casos de dengue y llegó a concentrar el 70% de los casos del país.

Durante nueve semanas, los contagios fueron en aumento y las salas de los hospitales quedaron rebasadas, en especial por los menores de edad quienes fueron los más afectados. Pero, en las pasadas cuatro semanas este departamento registró un descenso de contagios y el Sedes reportó que “se va consolidando la contención”.

En todo este período se reportaron 50 mil casos sospechosos y actualmente hay 567 personas enfermas. “Santa Cruz es el municipio que concentra la mayor cantidad de casos e incidencia con 7.045 positivos. Esta cifra representa el 65% del total de todo el departamento”, agregó Hurtado.

Seis municipios tienen la mayor tasa de incidencia y se encuentran en una epidemia de alta transmisión. “Es como un abanico, se inició en la zona urbana donde concentra a más de dos millones de personas y después se abre a otros municipios. Ahora tenemos 18 con epidemia de transmisión media y que podrían contener la enfermedad o ser de alta intensidad. Por ello comenzamos acciones en los municipios de Cabezas, Yapacaní, San Julián, Montero, Warnes y otros”, agregó.

En cambio, en el municipio de Yacuiba, en Tarija, se registró el deceso de una niña de ocho años, confirmó el director del Sedes de esa región, Nils Cazón. “Ayer (domingo) a las 8:00 falleció una niña de Yacuiba. Ella llegó al Hospital San Juan de Dios aproximadamente a las 6:00 en un estado muy crítico y con un diagnóstico hemorrágico por dengue”, declaró.

El médico dijo que la niña falleció a la hora y media de haber llegado al hospital. “Tuvo una evolución de cuatro días, pero llegó a Yacuiba la noche anterior y de ahí fue referida al hospital”, dijo. Ahí dio positivo a la prueba del dengue.

En Cochabamba, el jefe de Epidemiología de esta región, Rubén Castillo, confirmó el deceso de una mujer de 92 años. “Se investigó la parte clínica y epidemiológica de esta paciente que fue referida de un centro de salud de la zona Norte al Hospital del Sur. Lamentablemente, por complicaciones que tenía por su edad (llegó a fallecer). Se trataba de una persona adulta mayor que estuvo en Santa Cruz cuatro días antes del inicio de síntomas”, dijo.

El profesional aseguró que la mujer no resistió el tratamiento. “Hubo una demora en la atención por parte de los familiares. Lamentablemente, las personas que vienen del oriente, en este caso de Santa Cruz, no comunican su procedencia. Por ello, van migrando a diferentes establecimientos de salud y (sólo) reciben atención ambulatoria y no le dan mucha importancia hasta que el cuadro es severo”, agregó.