Santos compara a Copa con Camacho y dice que busca protagonismo con la denuncia presentada contra Torrico

En abril pasado, la Alcaldesa fue recibida en un acto público al coro de “obras, obras”. La burgomaestre cuestionó a los presentes: “Yo me pregunto ¿dónde estaban ustedes para gritarle a la señora (Soledad) Chapetón: obras (...)? ¡Dónde estaban ustedes, carajo, cuando nos estaban humillando! ¡¿Ocultados también?!”.

“Es un protagonismo que está haciendo actualmente Eva Copa, igual que (Luis Fernando) Camacho, para cubrir su mala gestión. A ella nadie le está juzgando, nadie le está procesando. Nos ha insultado a los alteños, a todos nos ha carajeado. También yo soy alteño, me ha carajeado por solamente reclamar obras. La ciudad de El Alto sólo quería obras y ¿qué hemos recibido?, sólo carajazos. ¿Y quién le está procesando a ella?”, cuestionó Quispe.

En criterio del Gobernador, Copa no se encarga de cumplir con las demandas y necesidades de su ciudad y como ejemplo citó su inasistencia al Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) que definió ayer que se debe ampliar las vacaciones escolares por el incremento de contagios de Covid-19.

“Ni para el censo, si vamos a convocar, no va venir, porque prefiere ir a bailar en las entradas, prefiere viajar de turista a otros países. Esa es su vida de ella, no piensa en la ciudad de El Alto y nunca va a pensar porque no le importa; por eso vemos un desastre las calles en la ciudad de El Alto”, cuestionó la autoridad departamental.

La pasada jornada, la Fiscalía Departamental de La Paz admitió la denuncia penal que presentó la alcaldesa contra Torrico por los delitos de violencia y acoso político.

El viceministro se refirió en términos inapropiados a la Alcaldesa. Luego pidió disculpas, pero Copa continuó con su denuncia.