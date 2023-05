Como ella, Alicia también logró su sueño. Ella contó que ser madre no fue impedimento para seguir capacitándose y lograr sus objetivos, por eso en los siguientes días viajará a Argentina, junto a su pequeño de seis meses para recibir un reconocimiento por su trayectoria y dedicación a la implantología dental.

No les importa usar más de 12 horas al día para atender su trabajo y cuando sus hijos las necesitan. Sarah Tetard Villarroel y Alicia Shaldo muestran que además de ser profesionales y líderes son mamás “a todo terreno”.

“Pasé de no trabajar a trabajar demasiado”, resalto al asegurar que en un principio comenzó en el área de marketing, pero como su pasión es la hotelería rápidamente ascendió a tiempo completo, luego a subgerente, gerente y al final gerente de los dos hoteles.

Sarah no olvida febrero de 2022 ya que fue cuando volvió después de dos años a hacer lo que más amaba: trabajar en un hotel, aunque tuvo una sensación muy dolorosa al dejar a sus dos retoños en casa.

Ahora, gracias al apoyo de los socios de los hoteles trabaja medio tiempo, “aunque en cualquier emergencia debo estar ahí a la hora que me requieran”, dice. El otro medio tiempo la pasa con sus hijos. “Les llevo y les recojo del bicicross y puedo hacer varias cosas con ellos”.

Ese medio tiempo que no está con sus hijos es su esposo, su mamá y la nana de los pequeños quienes la apoyan con el cuidado de los niños, el mayor ya va al kinder.

Contó que no se pierde ni un detalle en las fiestas de cumpleaños que organiza para sus niños, pues ella en persona prepara las tortas, los bocaditos y todo lo demás. “No me importa quedarme hasta las 6:00 de la mañana”, obviamente eso no la orilla a que descuide su trabajo, ya que es la profesión que ama.

Sarah es una mujer brillante nacida en Bolivia, pero descendiente de un francés. Salió bachiller del colegio Franco Boliviano y luego se fue a vivir a París, donde se graduó de abogada de la “Universite Paris 1 Pantheon – Sorbone”. Sin embargo, luego de trabajar en eventos de un hotel decidió dar un giro a su vida e ingresó a estudiar hotelería, por lo que hizo una maestría en Administración de hoteles de lujo en la “Toulouse Capitole”.

Sarah siente que ha llegado a la cúspide de su sueño, pues es profesional y madre, aunque asegura que le falta por cumplir el deseo de tener un espacio donde enseñar hotelería.

Alicia: ““Mi pasión es devolver las sonrisas a mis pacientes y también ver la de mi bebé”