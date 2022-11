Se agudiza la pugna entre el Concejo y Arias por la norma de construcciones

La pugna entre el alcalde de La Paz, Iván Arias, y miembros del Concejo Municipal por la aprobación de la Ordenanza Municipal N.º 046 sobre construcciones de edificios sin restricciones se agudiza. La norma fue observada por el Ejecutivo y no será promulgada.

Según la autoridad edil, esa disposición que autoriza construcciones de forma irrestricta comete una serie de vulneraciones contra la Constitución Política del Estado y contradice jurídicamente la Ley de Uso de Suelos (Lusu) y la Ley N.º 198 de Centralidades Urbanas. Por eso, advirtió a los concejales que, si promulgan la referida norma de oficio serán objeto de procesos penales. “Esta violación normativa realmente alarma. Pido al Concejo Municipal, a los concejales, que se abstengan de aprobar de oficio esta ordenanza porque estarán sujetos a procesos penales de los cuales yo no quiero ser cómplice”, advirtió.

El burgomaestre anunció que la citada norma, aprobada por una parte de los concejales en septiembre de 2022, fue rechazada y se enviaron las observaciones al Concejo en los plazos establecidos para el efecto.

La ordenanza pretende utilizar áreas municipales y de equipamiento para la construcción de edificios privados, algo que está prohibido en la Constitución y fue observado por Arias.

La Ordenanza Municipal N.º 046/2022, de ajuste normativo de actualización por crecimiento y densificación, para la administración territorial, fue observada por el alcalde y el trámite debe ser analizado por una Comisión del Concejo.

La Ley de Ordenamiento Jurídico Administrativo N.º 7 en su artículo 30 establece que esa instancia debe recomendar al Pleno si se acepta o no las observaciones efectuadas por el Órgano Ejecutivo. La Comisión por 2/3 de votos de los concejales determinará si acepta o no las observaciones, en caso de no aceptar se remite la Ordenanza al Ejecutivo para su promulgación. En caso de aceptar las observaciones, se modifica el texto de la ordenanza y se remite al Ejecutivo para su promulgación.

El concejal Pierre Chaín indicó que ya se sobrepasaron los 10 días para que el alcalde realice las observaciones a la norma.

“Nosotros no promulgamos, sino que la norma automáticamente queda homologada porque el alcalde se la guardó más de 10 días, ya pasaron 30 días. La norma vendrá a Concejo, pero ya pasó el término”, aclaró.

La presidenta del Concejo, Yelca Maric, pidió que se evalúen las observaciones y se corrijan.

El excandidato del MAS a la Alcaldía César Dockweiller señaló en sus redes sociales que detrás de la Ordenanza 046/2022 hay “varios negociados y personas implicadas”. “Aparentemente el alcalde y varios concejales (Chaín, Sogliano, Chambilla, Mamani), mantienen un extraño contubernio para dilatar y engañar a La Paz”, acusó.

Recordó que el 4 de octubre reveló que hay “intereses de negocios inmobiliarios detrás de la ordenanza. Denunciamos que el proyecto es ilegal, pretende legalizar lo ilegal”, añadió.

Arias adelantó que en los siguientes días se enviará al Concejo una norma sobre nuevas edificaciones que tenga como fundamento la Planificación Urbana Rural Integral. “Vamos a presentar esta semana un proyecto de ley que ve la planificación urbana rural integral. No se trata de no edificar, pero debe hacerse bajo un estudio y ciertos criterios básicos. La Paz necesita sol en invierno y necesita áreas verdes”, remarcó el alcalde.