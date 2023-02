Durante todo el día y en todo el territorio del país se realizaron diferentes marchas para mostrar el descontento de los maestros por la implementación del currículo actualizado. Los maestros reiteran que no la aplicarán y que continuarán con movilizaciones, no descartan paros y huelgas de hambre.

En las capitales hubo también marchas

Los maestros de Pando, Beni, Oruro, Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Potosí y La Paz también salieron a las calles. “Nosotros no vamos a aplicar esta malla curricular. No existen condiciones por eso vamos a continuar con la anterior”, aseveró el dirigente del magisterio Urbano, Osmar Cabrera. No descartó una huelga de hambre. “Vamos a entrar a una huelga si no somos escuchados”, indicó el dirigente cerca del mediodía antes de quemar un muñeco que representaba al ministro de Educación, Édgar Pary.