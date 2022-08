Sedem: Defensoría investiga quejas de 14 funcionarios por discriminación y acoso

Sobre esta denuncia colectiva, la gerente del Sedem, Fátima Pacheco, declaró a Erbol que “no se puede hacer caso a una misiva anónima”. Para Martínez, en estos casos los afectados no dan su nombre por temor, no obstante su denuncia es válida.

No obstante, los límites aún no están claros y la falta de una normativa específica en Bolivia causa que varios casos no sean denunciados o que se presenten quejas sin fundamento.

“A pesar de que estas conductas utilizan tácticas muy sutiles y tienen carácter clandestino, pues no dejan huellas externas, ni se cuenta con testigos dispuestos a revelar lo que han presenciado, la evaluación del acoso en el trabajo debe ser prioritariamente objetiva y no meramente subjetiva”, añade el documento.

“La señora se cree dueña del Sedem, sobrepasando la autoridad de la MAE y del coordinador, tomando decisiones que no le corresponden y procurando el despido de varios funcionarios que a simple vista no son de su agrado”, sostiene la carta.

Discriminación de género

El 1 de agosto se presentó otra denuncia por acoso laboral en una entidad dependiente del Sedem. Apunta al gerente de la Empresa Estratégica de Producción de Semillas, Carlos Osinaga.

La denunciante refiere que pese a buen desempeño laboral no fue ascendida porque el gerente manifestaba “que una mujer no puede ocupar un cargo jerárquico por no tener condiciones físicas ni intelectuales”. No obstante, cuando ella cambió su puesto de trabajo a otra empresa del Sedem, fue hostigada permanentemente por el que fue su jefe y su contrato, que debía ser hasta el 31 diciembre, fue emitido sólo hasta el 31 de julio.

La afectada presentó antes dos quejas ante el Comité de prevención de la violencia del Sedem; sin embargo, nunca obtuvo respuesta. “Me siento agredida, no escuchada y mellada en mi condición de mujer y de profesional”, dice la denunciante.

Este caso está en investigación por la Defensoría. “La denunciante pedía además su desvinculación laboral y pago de salario, con lo que ya se cumplió. Está en curso el caso por acoso laboral. También se pedirá un informe al Comité contra la violencia del Sedem”, asegura la representante defensorial.

“Es inconcebible que a estas alturas se considere que una mujer no es apta para un trabajo por ser mujer”, añade.

Silencio en el Sedem

Las denuncias de acoso laboral se suman a los reclamos por supuesto sobreprecio en varios de los productos del subsidio que da el Sedem. El viernes, esta entidad fue notificada con la acción popular interpuesta por madres de familia, apoyadas por María Galindo y Mujeres Creando, que piden subsidio en dinero en efectivo.

Desde la unidad de comunicación del Sedem no hay respuestas después de la primera llamada, hace diez días, y la solicitud de entrevista de Página Siete con la gerente, Fátima Pacheco. Tampoco responde el gerente denunciado ni el director jurídico, a quienes este medio pidió contrapartes. Nada, sólo silencio.