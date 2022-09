Senador imputado de violación vuelve y otro acusado de mentir es observado

El senador Hilarión Padilla, del Movimiento Al Socialismo (MAS), retornó a su cargo como suplente luego de tener una licencia de seis meses porque fue imputado por el delito de violación. Otro de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Wálter Justiniano, acusado de mentir sobre su licencia en la sesión de la elección del nuevo Defensor del Pueblo, es observado.

“El senador Hilarión fue reincorporado como suplente”, explicó ayer a Página Siete la senadora Corina Ferreira, de Comunidad Ciudadana.

Aseguró que ella y la senadora Andrea Barrientos están molestas porque “el MAS está siendo cómplice al reincorporarlo, ya que no existe esa figura de que se dé una licencia a un senador por seis meses, ya que sólo se da una vez y es sólo de 48 horas”.

En febrero de este año, Padilla fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva por seis meses acusado por el delito de violación.

Según la diputada, no está bien que el senador suplente haya solicitado licencia por tanto tiempo, tampoco está bien que la Asamblea Legislativa le haya concedido esa solicitud. Ferreira aseguró que se encuentra indignada y molesta por la actuación de la Cámara Alta, porque pese a que la investigación no concluyó, él retornó. “Se lo ha premiado”, agregó.

Con esa actitud -insistió- el Gobierno demuestra que la lucha contra la violencia “es puro discurso, porque cuando uno de sus militantes es denunciado, no actúa como corresponde”.

Respecto a este tema, el senador Luis Flores precisó que se decidió la reincorporación de Padilla porque “tiene medidas sustitutivas”.

Ferreira dijo que -ahora- ella y Barrientos solicitaron garantías al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, “para que puedan acceder libremente a su labor”, porque temen amedrentamientos de parte del senador suplente.

Las asambleístas solicitaron también garantías al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. “(Es) para que Padilla no nos intimide de ninguna forma”, sostuvo.

La diputada Samantha Nogales dijo que Padilla tiene una denuncia por acoso político. “Él ha sido un colega que cometió violencia psicológica; esperamos que el Comité de Ética pueda actuar”, aseguró.

Senador acusado de mentir

El senador Wálter Justiniano, de Comunidad Ciudadana (CC), fue observado por presentar documentos falsos para acceder a una licencia y justificar su ausencia el pasado viernes, el día de la sesión de elección del Defensor del Pueblo.

El asambleísta admitió que el documento no es fidedigno, pero explicó que él no presentó ese papel y culpó a su personal.

El legislador indicó que él pidió licencia para el pasado miércoles y jueves, por el aniversario del municipio donde nació, Guayaramerín. Sin embargo, ya no pudo llegar el viernes, porque no encontró vuelos. “(Fue) mi equipo de asesores, (ellos) quisieron alargar un día la licencia y cometieron un error sacando un documento que no es fidedigno”, dijo el senador.

El exdiputado Amilcar Barral denunció que la carta que presentó Justiniano era falsa porque no fue invitado por el Colegio de Comunicadores Sociales de Beni.

El miércoles, la presidenta del Colegio de Comunicadores de Beni, Patricia Caraffa, desmintió que hayan invitado al senador Justiniano el viernes 23, cuando se eligió al Defensor del Pueblo. Una supuesta carta firmada por Caraffa circula y presuntamente fue presentada por Justiniano para pedir licencia. “No hubo esa invitación.

“Por parte del Colegio no hemos enviado ni verbal ni físicamente ninguna invitación a este senador. Y no es mi firma, debo ratificar que no es mi firma”, explicó Caraffa.

El Colegio de Comunicadores de Beni pidió -mediante una carta- al senador explicar sobre el origen de esa supuesta invitación y sobre quiénes participaron en esa mencionada reunión.

El líder de CC, Carlos Mesa, pidió investigar las 19 licencias que solicitaron sus parlamentarios para ausentarse el día de la inesperada elección del Defensor del Pueblo.