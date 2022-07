Sentencian a 30 años de prisión al feminicida que enterró en su casa a Gabriela

El juez de instrucción cautelar de la EPI Sur, Vladimir Quiroz, recibió la confesión de Silverio Pacheco sobre el feminicidio de Gabriela Yujra Condori y lo condenó a 30 años de prisión en el penal de El Abra.

El agresor enterró a la víctima en un cuarto de su casa en la zona Alto Bella Vista en Cochabamba. Frente a las evidencias, se acogió a un juicio abreviado.

“Estoy arrepentido, estuve mareado y no me acuerdo nada, pero estoy arrepentido harto. Solo la golpeé con puño, estuve mareado y por miedo, por no entrar a la cárcel hice lo que hice. Estoy muy arrepentido, que Dios me perdone y su familia igual que me perdone, que la sociedad me perdone”, expresó el agresor de 29 años al salir de su audiencia.

La joven de 26 años fue asesinada el sábado, ella es oriunda de La Paz y deja en la orfandad a dos niños.