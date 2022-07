Sentencian a Manfred a un mes de cárcel por un caso de 1997

El Juzgado de Sentencia 5 del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba declaró ayer culpable al alcalde Manfred Reyes Villa por incumplimiento de deberes en un caso de hace 25 años y lo sentenció a un mes de reclusión en el penal de San Sebastián. El burgomaestre calificó de “sentencia política” la decisión judicial que será apelada por sus abogados.

Reyes Villa fue sentenciado por un caso de expropiación de un bien inmueble, donde se determinó la compensación del pago por parte del municipio de Cochabamba con costas, daños y perjuicios, y honorarios profesionales. “Disponiendo la pena de un mes de reclusión en el penal de San Sebastián varones de este departamento con costas daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia”, añade el documento judicial.

Mauricio Muñoz, secretario de finanzas de la Alcaldía, confirmó que se apelará la sentencia. “A nosotros no nos perjudica en nada: es en primera instancia. Vamos a apelar, vamos a utilizar, como siempre, los instrumentos que la ley nos permite y esa es la apelación”, aseveró.

Muñoz minimizó, además, la sentencia. “La sanción no es nada. Además nunca se va a cumplir, nunca se va a ejecutar. (Reyes Villa) Seguirá cumpliendo sus funciones y es un proceso en primera instancia”. El abogado de Reyes Villa, Ronald Pinto, ratificó anoche que presentarán inmediatamente la apelación ante la sentencia.

El Viceministerio de Transparencia reactivó el litigio y el proceso data de 1997, cuando Reyes Villa era burgomaestre de Cochabamba y tiene base en una expropiación de un terreno de 308 metros cuadrados por el que se pagó 10 mil dólares.

El juzgado dirigido por la jueza Liliana Romero Espinoza sustentó su sentencia en el artículo 154 del Código Penal y dispuso la pena de un mes de reclusión. “Sentencia política”

Reyes Villa calificó como “sentencia política” la decisión que emitió el Juzgado de Sentencia 5 del TDJ de Cochabamba.

“Esta es una sentencia totalmente política, ustedes saben que uno no entra a la cárcel por un mes, el tema es cómo evitar que Manfred siga en la Alcaldía, pero eso no va a ocurrir, vamos a tomar todos los recaudos para que el pueblo cochabambino haga un seguimiento pormenorizado, porque no afectan a Manfred, hace daño al desarrollo de Cochabamba”, dijo a Red Uno.

Luego citó el caso del exalcalde Edwin Castellanos, que no fue procesado por la justicia por la caída de un puente que construyó en 2015. “No pasa nada, porque es amigo de Evo Morales, por esto esta sentencia es totalmente injusta”.

No hay sentencia ejecutoriada

El abogado constitucionalista Julio Veizaga explicó a Página Siete que tratándose de una sentencia de primera instancia, la defensa puede apelar y ante la eventualidad de que el fallo sea desfavorable, pueden apelar en la segunda instancia y por último acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Este medio preguntó a Veizaga si a raíz de la sentencia de ayer Reyes Villa puede ser inhabilitado para las elecciones nacionales 2025 y respondió. “Efectivamente, la Constitución indica que si existe una sentencia ejecutoriada no puede participar en un acto (eleccionario), pero como dije, la sentencia aún no fue ejecutoriada, todavía faltan otras instancias y no estamos aún dentro del calendario electoral. Falta mucho”, aseveró

El abogado de Reyes Villa, Ronald Pinto, atribuyó al Movimiento Al Socialismo (MAS) por la arremetida judicial y mencionó cómo el alcalde apareció en una encuesta como uno de los dos líderes mejor posicionados en territorio nacional.

Pinto se refería a la encuesta que Cultura Interactiva hizo para Página Siete y que fue publicada el 26 de junio. La encuesta efectivamente situó al alcalde Reyes Villa junto al presidente Luis Arce como los dos mejor posicionados en cuanto a percepción de imagen, por encima de otros.