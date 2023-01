$!Sequías y heladas destruyen cultivos con pérdidas totales; se prevé desabastecimiento

Mientras toma de un surco una pequeño brote que se ve verde, éste se deshace entre sus dedos cual ceniza. “Todo se ha quemado”, sostiene mientras trata de escarbar en el surco. “Esto deberíamos estar cosechando para el Carnaval, pero no ha producido nada”, dice mientras saca de la tierra una raíz vacía, en la que no creció ni un solo tubérculo.

“Ha habido varios eventos climáticos adversos en el altiplano. En octubre y noviembre hubo una sequía muy fuerte que se extiende hasta ahora. Muchas familias ya no sembraron, otras lo hicieron en suelo seco, sufriendo pérdidas, y otras esperaron a las lluvias para una siembra fuera de época. Para diciembre y enero, hubo heladas... la del 13 de enero fue la más fuerte. Lo poco que hasta eso había sobrevivido se quemó por completo. No hay lluvias para que se pueda recuperar algo”, dice Villagómez.

“Ha habido varios eventos climáticos adversos en el altiplano. En octubre y noviembre hubo una sequía muy fuerte que se extiende hasta ahora. Muchas familias ya no sembraron, otras lo hicieron en suelo seco, sufriendo pérdidas, y otras esperaron a las lluvias para una siembra fuera de época. Para diciembre y enero, hubo heladas... la del 13 de enero fue la más fuerte. Lo poco que hasta eso había sobrevivido se quemó por completo. No hay lluvias para que se pueda recuperar algo”, dice Villagómez.

Mientras toma de un surco una pequeño brote que se ve verde, éste se deshace entre sus dedos cual ceniza. “Todo se ha quemado”, sostiene mientras trata de escarbar en el surco. “Esto deberíamos estar cosechando para el Carnaval, pero no ha producido nada”, dice mientras saca de la tierra una raíz vacía, en la que no creció ni un solo tubérculo.

Y es que no se trata sólo de la producción de la papa o los granos, se trata de toda una cadena que, de no haber mejoras en la situación, empezará a fallar.

“En nuestros distritos 9, 10 y 11, no sólo tenemos agricultores sino productores lecheros y en el Distrito 13, familias que viven de la crianza de camélidos. Ahora ya hay una crisis de forraje, porque la siembra no funcionó como esperábamos”, dice Gonzales.

Ante la falta de ayuda, sólo quedan los abuelos y sus ritos

Hace un par de meses, cuando las lluvias ya llevaban tres meses de retraso los abuelos de la Comunidad Villa Andrani, emprendieron el viaje a la Cumbre. La ayuda de las autoridades era escasa e insuficiente y para ellos no hubo más salida que acudir al ajayu de la lluvia que, según dicen, reposa en las aguas de tres lagunas.

No cualquiera puede acercarse a éstas porque, por el favor, si no se pide permiso, suelen cobrar una vida. Aunque son tres lagunas sólo una atrae las lluvias, las otras atraen el granizo y la helada. “Son rituales de los que mi abuelo me hablaba. Cuando los tíos han ido, nosotros hemos esperado en la comunidad con ofrendas y esperanza. A su vuelta se hizo una huajta y dos horas después la lluvia llegó. No podía creerlo, empecé mi siembra tardía y la papa brotó rápido, pero no duró mucho, porque llegó la helada y la lluvieros se fueron nuevamente”, cuenta Condori.

Desde el inicio de la sequía las comunidades de diferentes puntos del altiplano iniciaron una serie de pedidos de auxilio a las autoridades, no todos fueron respondidos.

“Desde la Alcaldía (de El Alto) nos han mandado camiones cisterna y tanques a los distritos agricultores, pero ya era tarde y no se logró abastecer la emergencia. Algunas semillas se han muerto dentro del surco”, reprocha Gonzales. “La ayuda que nos dieron no fue suficiente”.

En distintos municipios, Villagómez vio medidas similares; entrega de tanques, cisternas o microfilm para crear reservorios. No hubo resultados porque no había medidas que resolvieran el problema.

“Es muy poco lo que el Estado hizo. Éste es un tema estructural, tiene que ver con cosechas de agua, construcción de represas, reforestación. Urgen acciones para la adaptación al cambio climático y la resiliencia de las familias campesinas, pero el Estado no las hace. Sólo reacciona ante la emergencia, cuando la cuestión ya está arruinada”, sostiene con pesar.

Con estas falencias, a los campesinos sólo les queda acudir a sus apus, achachilas y a Dios. En distintas regiones están saliendo a los cerros a rezar para pedir agua.