Ser minibusera en El Alto: un camino de amenazas, acoso y hasta pedradas

“No sólo fue una pelea por la ruta, porque las peleas que tiene con los varones son a golpes, de igual a igual. Esa mañana nos agredieron, a mí y a las compañeras que fueron a socorrerme, por nuestra condición de mujeres. Lo dejaron claro en sus insultos y amenazas: están al volante porque seguro están con su dirigente, vamos a pedir su cabeza, si vuelven las vamos a violar... me dijeron que no soy chofer”, relata Elsa.

“Qué haces aquí, regresa a la cocina”, escuchó y empezaron a atacarla. “Creo que esa es la frase que más he escuchado desde que me convertí en chofer. Pero esa mañana fue diferente, pasaron el límite”, cuenta Elsa.

“Es que nos quieren invisibles. No en todos los sindicatos reciben mujeres, en los que lo hacen aún somos sólo la base, seguimos subordinadas al dirigente varón. Ocupamos cargos bajos en la dirigencia, no hay mujeres a la cabeza de un sindicato”, afirma Quispe, ejecutiva de la Central de Mujeres Productivas y Emprendedoras de El Alto (Cemupe), organización que impulsa la Línea Lila.

“Mejor usen rutas alternas, si son grupos o rutas muy visibles van a tener problemas con los choferes varones. Si no quieren problemas, no deben ser notadas”. Esa fue la respuesta que Julia Quispe recibió de un funcionario edil cuando intentó conseguir permiso para una ruta de transporte público para la Línea Lila, un servicio conformado por 45 mujeres choferes.

Aunque las conductoras son cada vez más, hasta ahora no lograron la independización de los sindicatos de varones ni instaurar una línea de transporte público solo de mujeres. El problema no solo está en la falta de interés de las autoridades, sino en las mismas dirigencias.

“Hemos solicitado a la Federación Andina que nos reciban como un sindicato. Hemos tenido cuatro encuentros que no han llegado a nada y en el que solo nos hicieron creer que nos escuchaban”, reprocha Quispe.

En el marco de la cumbre de mujeres, organizada por la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, se planteó la formación del sindicato de mujeres choferes, con el objetivo de defender el derecho laboral de este sector.

Para Elsa, la idea de un sindicato aún no es algo muy cercano, pero, no por ello le es ajeno. Con ella son siete las mujeres que, sin problemas, fueron recibidas en el Sindicato 24 de Junio. Como cualquier chofer, cada una pertenece a uno de los grupos del sindicato, pero creen que es hora de aglutinarse en uno que sea sólo de mujeres.

Aún no piensa en una nueva organización, pero sí cree que es necesario que las mujeres que trabajan como choferes se organicen y representen.

Chofer por necesidad

M.Y. está una década al volante. Manejó desde taxis hasta camiones, pasando por los minibuses. Siente que la discriminación por parte de los choferes y pasajeros varones aún está latente, pero mucho menos que cuando ella empezó.

“Me cerraban el paso para que no levante pasajeros, me decían que el lugar de la mujer era la casa. Los pasajeros se subían y al ver que era mujer, se bajaban. Hasta ahora cuando voy lento hay varones que reniegan y me dicen que no sé manejar porque no soy hombre”, señala M.Y.

Llegó al rubro por necesidad. Su esposo era chofer y al morir la dejó sin sustento. Con dos hijos pequeños y un chofer asalariado que “hacía su gusto con su minibús” decidió hacerse transportista. Su historia es muy similar a la de S.Q. Su esposo era chofer y aunque ella siempre quiso conducir, él solo la dejaba ser voceadora. Cuando él la abandonó, junto a su tres hijos, a ella solo le quedó seguir trabajando como anunciante.

“Trabajaba con un señor que me dejaba ir con mis hijos, pero cada vez eran más grandes. Él me dijo: ‘Ya no sufras, yo te voy a enseñar a manejar, así vas a trabajar’. Ahí aprendí”, recuerda.

Conseguir su primera licencia no fue fácil. “Me dijeron que no podían dar licencias a mujeres y que yo debía ir a mi casa a cocinar. Yo me fui llorando, pero no me di por vencida”. Aunque hubiera querido conseguir la licencia por sí misma, tuvo que recurrir a quien le enseñó a conducir. Junto con un dirigente de un sindicato, le ayudaron a conseguir su permiso.

“No todos son machistas. Un chofer y un dirigente me ayudaron. Aunque no todos sus afiliados lo entendieron y le reprochaban que me ayude”, dice.

Para Quispe la incursión de las mujeres en el transporte organizado se debe a la necesidad de ingresos para sostener a sus familias. En su mayoría, porque ellas son padre y madre.

“Por lo general, las mujeres acaban en el comercio informal, pero ya no hay más espacio, la competencia es mucha. No queda más que entrar en estos otros rubros que se creían solo para varones, como el transporte, la construcción, la carpintería, etc. No son trabajos simples y en el caso de la mujer se suma el cuidado del hogar, lo hacemos por amor, pero aún así es muy sacrificado”, sostiene Quispe.