El ahora exgerente de Mi teleférico, Sergio Choque, negó ser evista y afirmó que su salida de la empresa se debe a decisiones del Ejecutivo. Asimismo, indicó que deja una empresa saludable económica y técnicamente.

“Nosotros somos indicados por el hermano Presidente y él dispone al final si seguimos acompañando o no, es una decisión del Presidente y uno tiene que cumplir la orden que nos da (...). En esa línea, la del expresidente Morales, yo no voy, yo me debo a mi pueblo. Creo que lo demostré el año que estuve como presidente de la Cámara de Diputados y aquí en Mi Teleférico”, señaló Choque en contacto con Página Siete Digital.

De acuerdo con el exgerente, al momento de su llegada a Mi Teleférico, encontró una empresa económicamente inestable y con un gran déficit de 46 millones de bolivianos, el cual tuvo que reducir en sus casi dos años de gestión.

“Ha sido un trabajo muy duro, con el equipo que hemos trabajado hemos logrado sacar a la empresa de un déficit de 46 millones de boliviano que tenia en ese momento, lo hemos reducido a 6 millones”, explicó.