Silva evidencia “aparente” sobreprecio en algunos productos del subsidio y dice que amerita investigación

“La mala calidad de la miel me llama la atención porque este es un producto vigente todavía, pero ya esta blanco y esto puede generar cierta susceptibilidad al consumidor también. Esta es la diferencia que me llama la atención, uno es de color miel y el otro está de otro color, por lo tanto, voy a solicitar un informe al Ibmetro, al Senasag y al Inlasa sobre la composición de producto de la miel”, apuntó.

“Estamos comprobando con papeles que ahí está su sobreprecio, que nos están queriendo decir mentirosos, ignorantes, que no sé sumar cuánto es 2+2, que no se sumar cuánto es un pañal, que no se cuanto me salen tres leches”, reclamó una de las afectadas.

En ese contexto, ratificaron que el viernes a las 09:00 se realizará una concentración en todas las instalaciones del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) a nivel nacional.

“Queremos la billetera móvil y que respeten la libertad de consumo”, subrayaron.

Las beneficiarias del subsidio lograron que el viceministro de Defensa del Consumidor firme un documento en el que se compromete a gestionar una reunión con las autoridades competentes y a entregar una respuesta formal sobre la propuesta de la billetera móvil.