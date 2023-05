El Hospital La Paz de la plaza Garita de Lima se quedó sin equipos de Rayos X hace tres meses, tampoco cuenta con una torre laparoscópica ni equipamiento de esterilización para practicar cirugías. Además, este establecimiento carece de personal.

Ante esta situación, los profesionales en salud advierten que les impusieron algunas restricciones para la atención de pacientes, a quienes deben derivar a los establecimientos de tercer nivel. “No tenemos un equipo de Rayos X, está mal hace unos tres meses. Nos está faltando una torre laparoscópica y un equipo para esterilizar la ropa”, dijo el director de este nosocomio de segundo nivel, Rodolfo Jiménez. El profesional explicó que la resolución para el equipo de Rayos X “es demasiado cara y el presupuesto del hospital es demasiado pequeño”.

Otro profesional del hospital, que guardó su nombre en reserva, informó que se dañó la tarjeta madre y su reparación demorará entre 30 y 45 días porque “hay que importarla”. “Estaba funcionando de forma parcial, pero ya requiere una nueva”, explicó.

En la actualidad, el hospital tiene un convenio con el establecimiento de La Portada, ambos administrados por la Alcaldía. Esto les permite transferir a pacientes que requieran Rayos X a este establecimiento.

“Ellos nos están colaborando –dijo un médico- el problema es que en el Hospital de Cotahuma también está mal su equipo de Rayos X y el único sostén es La Portada. Entre los tres hospitales trabajamos juntos, pero cuando hay seguro tenemos una sobredemanda”, dijo. Además, el presupuesto asignado no les permite invertir en la reparación o la actualización de equipos.

Según el director del hospital, les hace falta una torre laparoscópica y que las cirugías de este tipo las están resolviendo con un equipo antiguo y reparado gracias a los aportes de los mismos médicos del hospital. “Tuvimos que adaptar (el antiguo equipo) con varios repuestos gracias a la buena voluntad de los médicos para brindar los servicios”, dijo.

Jiménez informó que el aparato de esterilización también está mal. “Es un equipo grande y sirve para esterilizar toda la ropa de quirófano y lo necesario. En este momento está en malas condiciones y tenemos que solicitar al Hospital La Portada que nos dé una mano, pero tampoco podemos estar así de forma permanente”, afirmó.

Añadió que ya se hizo el informe y requerimiento a la Alcaldía de La Paz, entidad a la que le corresponde la atención de las necesidades en “infraestructura y equipamiento”. “La torre laparoscópica, según el municipio, está comprometida y ya no debemos preocuparnos. (Su costo) va más allá de un millón de bolivianos. Asumo que (el precio de) los Rayos X por lo menos está en 50.000 dólares y el de esterilización debe rondar entre los 15.000 y 20.000 dólares”, añadió.

Según el director, les hace falta personal, “fundamentalmente” licenciadas en enfermería y auxiliares en enfermería. Se necesita, además, que repongan el cardiólogo, quien renunció hace cinco meses y hasta ahora no se designó un reemplazo. Se requiere, además, un cirujano como mínimo. “Es personal imprescindible y esperamos apoyo de las autoridades”, dijo.

Página Siete se comunicó a la Secretaría de Salud de la Alcaldía de La Paz, sin embargo, no se obtuvo una respuesta.

El director del Hospital La Paz dijo que la reciente resolución ministerial 51 les puso “una gran limitante” para la atención de los pacientes. “Nos disminuyen los servicios que podemos brindar a través del SUS (Sistema Único de Salud) y por el RGL, que son procedimientos por los que podemos cobrar”, indicó.

En la actualidad ya no se realiza la “gran mayoría de cirugías traumatológicas” que se podrían haber resuelto en el hospital, pero se cortó ese servicio. “Obligatoriamente debemos mandar (estos pacientes) al tercer nivel y, en ellos, la gran mayoría de los casos son rechazados porque no tienen espacio, están en refacción y casi siempre ese es el pretexto”, apuntó. “Nosotros tenemos traumatólogos, cirujanos y anestesiólogos. Tenemos la capacidad de hacer este tipo de cirugías”, dijo Jiménez.

Personal del hospital, que prefirió no dar su nombre, explicó que ya contaban con una carpeta de servicio. Pero, “el Ministerio de Salud sacó un instructivo y se debe hacer una nueva adecuación que demora dos meses, porque debe ser aprobada por el Sedes y la Alcaldía, es decir que debe ser revisada y devuelta”. “Nos pasamos (más tiempo) aprobando los documentos”.

Explicó que el ministerio es el “único” que puede determinar qué servicio no se paga, “pero el hecho de no cancelar, no significa que los hospitales no hagan la atención”. La atención médica de consulta sigue siendo gratuita, pero si el paciente requiere un estudio de especialidad debe hacerlo en un tercer nivel. Pero este tercer nivel pedirá condiciones y para cumplirlas, el paciente debe acudir a entidades privadas.

“Un paciente llega con hemorragia digestiva e ingresa a emergencias. El médico lo atiende para que no pierda sangre y lo refiere al hospital de tercer nivel. Pero para ingresar le pedirán prueba cardiaca, análisis de laboratorios y tomografías. Si no los tienen, no los atienden en el tercer nivel”, aseguró. El director del hospital indicó que atenderían “muchas patologías” para que estos pacientes no tengan la necesidad de llegar al tercer nivel. Dijo que están limitados a dar atención en urología, cardiología, patologías respiratorias y dermatológicas. “No se pueden atender por un recorte de presupuesto y porque el SUS y la nueva reglamentación las limita”.