“Ese documento está fraguado, no he firmado nada en ningún Registro Civil. No me casé con nadie. Antes (2018), nos han mandado un papel (una fotocopia del registro manual), hemos tratado de investigar quién hizo, pero no se logró averiguar”, declaró el cardenal Toribio Porco Ticona a este medio en un contacto que fue breve, debido a su delicado estado de salud.

El documento del registro matrimonial, corroborado por este medio y denunciado por el prelado, data del 31 de diciembre de 1992. De acuerdo con los datos, la unión legal fue celebrada en la oficialía de la localidad de San Antonio de Condoriri, en la provincia Cercado del departamento de Oruro.

Por su parte, otro sobrino del cardenal, Tomás Arriola Porco, contó a Bolivisión la historia de cómo Porco Ticona conoció a su esposa y lo ocurrido dentro de su familia cuando se enteraron.