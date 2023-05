“Decidí llevar la denuncia a la archidiócesis de Madrid, donde vivo. Pero, a día de hoy, no he conseguido darles el documento. He ido como en cinco ocasiones y no he conseguido identificar siquiera a la persona que me tenía que atender para recoger el documento. Después de dejarle mis datos, teléfono, email y que nadie me llamase, he dado por perdida esa vía. Impresentable”, respondió Fernando ante la consulta sobre si se contactó con las autoridades eclesiásticas españolas.

Mencionó que incluso llevó el caso a la Fiscalía, pero fue archivado, debido a que su tío está muerto, por tanto, el caso prescribió. Aunque dijo que, si bien sucedió eso, invita a las víctimas a que apoyen una denuncia general en España, mediante la creación de un grupo de víctimas.