Cuando faltan dos semanas para el inicio de las clases, sólo el 29% de los profesores fueron capacitados para aplicar el nuevo plan curricular. Piden suspender su aplicación, de lo contrario anuncian movilizaciones.

“El propio ministerio ha informado que se ha capacitado a 50 mil maestros para la aplicación del nuevo currículo, pero en el magisterio trabajamos 172 mil, es decir que sólo el 29% de los profesores recibieron la capacitación , el otro 61% aún no lo hizo”, indicó ayer a Página Siete el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Maestros Urbanos de Bolivia (Conmerb), Ludwin Salazar.

No obstante, el ministro de Educación, Édgar Pary, indicó que en la segunda fase de capacitación, que comenzó ayer, se registraron 49.000. “Es decir que 100 mil estarían con la actualización”, dijo en la inauguración del Encuentro con Autoridades de Educación 2023.

Asimismo, indicó que también hay 438 mil maestros que se inscribieron a los 36 cursos de especialización, por ello consideró que la actualización “es masiva”.

Salazar observó este hecho y dijo que hay tres razones para que no se aplique el nuevo plan de estudios este año, ya que sólo faltan dos semanas para que comiencen la clases y 130 mil maestros todavía no conocen sobre el currículo.

Además, aseguró que desconoce la supuesta elaboración de guías didácticas para el uso de los maestros, las cuales les ayudarían a implementar la malla curricular.

La segunda razón es que “se han incrementado ampulosamente los contenidos. Tan sólo en inicial se aumentaron 100 nuevos temas y lo mismo ocurre en primaria y secundaria”, por eso aseguró que se requiere más carga horaria escolar.

“Cómo vamos a dictar clases, nosotros debemos lograr que los estudiantes aprendan, no que avancen superficialmente. Eso de nada les va a servir”, indicó otro de los dirigentes del sector.

La tercera razón, según Salazar, es que se implementaron nuevos contenidos, como robótica, estadístística, manejo de programas, de correos electrónicos, además de la enseñanza de los idiomas aymara e inglés, pero “lastimosamente no existe una infraestructura adecuada. No hay laboratorios o talleres, salas de computación, tampoco hay tableros de ajedrez para enseñarles”, precisó.

Añadió que lastimosamente las infraestructuras de las unidades educativas son “deplorables”, por lo que no le auguró éxito a la implementación del plan escolar.

“Por eso notamos dos cosas: primero, la improvisación de la aplicación de este currículo creyendo que con él se superará la crisis educativa que hoy vive Bolivia producto de la Ley 070 (Avelino Siñani- Elizardo Pérez) y, segundo, que con ese plan se carga la responsabilidad económica a los maestros y a los padres de familia”.

Agregó que como no cuentan con condiciones, ahora los maestros y los papás deberán correr con los gastos cuando requieran algún material adicional para avanzar los contenidos de las materias.

Pary afirmó que los municipios son los que deben garantizar el equipamiento dentro de las unidades educativas de todo el país.

El director del Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacional del Ministerio de Educación, Fernando Carrión, explicó que la aplicación de este plan curricular será paulatina y que “para incrementar contenidos se redujeron otros, por ejemplo, los que eran repetitivos en diferentes materias o cada año”.

Además, aseguró que algunos colegios ya aplican estos cambios e indicó que durante todo el año se llevarán a cabo ciclos de “capacitaciones a los maestros”.

Salazar lamentó que este plan curricular no se haya consensuado con el magisterio, por lo que anuncia movilizaciones. Ayer organizaron un plantón en la puerta del Ministerio de Educación e indicó que no asegura el inicio de las clases. Pary manifestó que se solicitó propuestas, pero no presentaron.