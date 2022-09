Spedding, la británica que se volvió cocalera y reivindica la lucha de Adepcoca

Consiguió su residencia indefinida en 1989 y al poco tiempo se afilió a la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz.

“La doctora” recordó que al hacer su investigación no entendió a fondo el proceso de producción de la hoja de coca, algo que consiguió cuando compró un terreno e inició su propio cultivo de esta planta.

“Como era obligatorio, tenía que afiliarme y cumplir la función social que he hecho desde ese entonces. Mi cocal (terreno de coca) más viejo tiene 31 años”, dijo con simpatía.

Spedding, de 60 años, relató que algunos de sus hermanos y su madre están en Reino Unido y lamentó la “crisis económica” que atraviesa su país como consecuencia del “brexit”.

“Yo no me arrepiento para nada, no me arrepiento de haber venido aquí”, aseveró.

Esta británica productora de hoja de coca combina esa labor con la docencia en la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en La Paz y la literatura, pues es autora de varios libros sobre la planta, la vida en las cárceles, temáticas de género y novelas.

Análisis del conflicto

A juicio de Spedding, la solución al conflicto cocalero es que el Gobierno de Luis Arce “actúe según la ley” y “lo que es justo”.