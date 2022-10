Suman 10 las denuncias contra Cruz y el ministro Pary deja todo a Transparencia

Recordó que durante el tiempo que trabajó -entre septiembre de 2021 y febrero de 2022- la viceministra Cruz le pedía que “conduzca en contrarruta porque creía que al ser viceministra, ella podía hacer eso con el vehículo. Igual quería que use la sirena para que la traslade. Una vez le dije: ‘no puedo hacer eso, porque el reglamento de los choferes no lo permite, sólo se puede hacer eso en momentos de urgencia’”.

“‘Usted es el chofer de la viceministra, tiene que comprarmelo tarjeta de teléfono’, me decía. Yo con mi plata tenía que comprar”, contó a Página Siete Roly C., exfuncionario del Viceministerio de Educación Alternativa y Especial.

Aseguró que el trato que recibió fue muy humillante. “Como llegaba temprano a su despacho, ella me hacía hacer la limpieza. Me hacía ordenar su oficina, yo le daba tecito en la mañana, todo le daba”, relató. Indicó que una vez se cansó del abuso que estaba recibiendo, por lo que le dijo: “Viceministra: mi trabajo no es hacer la limpieza”. Además, recordó que una vez la autoridad le gritó y él le dijo: “¿Le gustaría que a su hijo le traten así?”, entonces la viceministra volvió a gritar: “¡Fuera, fuera! Así me ha botado”.

Debido a eso, Roly C. contó que él fue desvinculado de su trabajo. “La viceministra ha dicho que le falté al respecto”, indicó. Aseguró que pese a que su esposa estaba embarazada, fue retirado y aunque buscó explicar lo que pasó a recursos humanos, ya no pudo hacerlo.

El domingo, Página Siete publicó un reportaje con los testimonios de siete personas, entre dos funcionarios y cinco extrabajadores, quienes revelaron que fueron víctimas de gritos, insultos, “llamadas de atención” con golpes en la mesa, actos denigrantes y una serie de maltratos por parte de la viceministra Cruz.

En muchos casos, las víctimas compartieron las grabaciones de los abusos. Pero, de ellas sólo dos se animaron a publicar los audios. El resto no lo hizo por miedo a represalias.

Luego de la publicación de Página Siete, además de Roly C., otras dos personas más denunciaron a la exautoridad.