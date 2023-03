Reacción La viceministra de Seguros de Salud, Alejandra Hidalgo, denunció en medio del llanto que halló un alacrán en sus oficinas en Santa Cruz. Acusó a la Gobernación cruceña de colocar este arácnido y anunció que no se irá “aunque le pongan 100 escorpiones”.

Declaración “Solamente estoy con mi secretaria, las doctoras están trabajando en Santa Cruz, no tengo guardia de seguridad, un alacrán en plena conferencia de prensa. No me voy a ir aunque me pongan 100 alacranes o mil alacranes. Seguiré trabajando por la lucha de los niños porque soy mamá”, enfatizó la autoridad.