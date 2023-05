El exjesuita Pedro Lima conversó ayer con Página Siete. Contó que él lo denunció ante las autoridades de los jesuitas cuando se enteró de esos vejámenes, pero se encontró con un círculo de poder que terminó encubriéndolo y expulsándolo. Hoy espera que tras la “explosión” de este caso, se logre hacer justicia para las víctimas y que “paguen” los que aún viven.

¿Usted fue el único que se atrevió a denunciar a Pica?

Yo denuncié a tres sacerdotes, al padre Pica, al padre (Luis) Tó y a Antonio Gausset Capdevila ante la autoridad que era el provincial (en ese entonces) Ramón Alains. Sin embargo, en ese entonces fui expulsado y sancionado. (Incluso) liquidaron el financiamiento a mi formación como parte de una represalia.

Me dicen también: “Por qué no denunciaste ante las autoridades de justicia, ya que denunciaste a las autoridades eclesiásticas y no hicieron caso”. Porque la autoridad judicial -la justicia (boliviana) estaba en manos de uno de los denunciados- el padre Antonio Gausset Capdevila o Tuco. Él no sólo era sacerdote sino el capellán de la Corte Suprema de Justicia. Era la persona que compartía la vida social con los jueces de la Corte Suprema de Justicia, entonces era difícil enfrentarse. Yo fui testigo de cómo se manipulaban los intereses nacionales, grandes contratos de recursos económicos del país. Entonces si yo iba a denunciar tarde o temprano caía en la Corte Suprema de Justicia y ellos tenían todos los mecanismos de poder para acallarme. Ante este amedrentamiento y temor agoté todas las vías que pude para denunciarlo.

Pero ahora, después de mucho tiempo, usted decide romper el silencio, ¿qué le motiva?

Que ahora hay un contexto diferente, para que las autoridades procedan. Ahora la gente sabe la gravedad del tema. Cuando yo ejercí un cargo en la función pública, traté de posesionar el tema para que sea combatido y sancionado. Sin embargo, como no estábamos en el mismo contexto (de ahora) la gente no presiona consciente del dolor y del daño que se ha causado, sino de la reparación que hay que hacer a las víctimas.

¿Quiénes son los encubridores?

Marcos Reconols, exprovincial y segundo hombre de la Compañía (de Jesús) a nivel mundial en Roma; Ramón Alains, provincial de Bolivia; e Ignacio Suñol quien también fue provincial de Bolivia. Los tres encubrieron a Pica de forma no sólo abierta, sino le contenían, le confesaban y le daban ánimos sabiendo que iba a volver a repetir los delitos contra otros niños.

¿Cuánto poder tenía el sacerdote Pica?

Pica tenía el poder de la justicia, porque Tuco era su amigo y él era el capellán de la Corte Suprema de Justicia. Era el gran amigo de Marco Recolons, el jesuita que tenía más financiamiento en sus proyectos sociales en Bolivia. (Él) era el que confeccionaba los proyectos en Europa para que pueda hacer supuestamente apoyo a los pobres. Sin embargo, malgastaba (esos recursos) abusando y acallando a los niños.

¿Es decir que hubo una red de pederastia entre los jesuitas?

Creo que el grupo se ha ido desestructurando con el fallecimiento de varios.