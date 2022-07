Suspenden el juicio contra el alcalde Reyes Villa

“Aquí no hay nada que ocultar, todo tiene que ser transparente, pero después de 14 años por una represa que disque (sic) hay filtraciones, cuando los constructores han salido totalmente absueltos y cómo van a poder hacer más inversiones complementarias en la represa si hubiera estado mal. Esa represa funciona bien, la cosa es molestar a Manfred, es un juicio político”, afirmó Reyes Villa ante la multitud.

“Han suspendido el juicio porque no van a poder con el poder del pueblo. Bolivia no permitirá, tenemos que unirnos para trabajar luego de esta pandemia y en eso estoy trabajando y reactivar la economía. Estamos trabajando para el desarrollo de Cochabamba y el perjuicio no es mi contra, sino en contra de Cochabamba”, fueron las palabras que emitió la autoridad edil frente a cientos seguidos que lo esperaron, en algunos casos con banderas celestes en mano.

El caso data de hace más de una década, por ejemplo, en agosto de 2020 el Tribunal de Sentencia Tercero de Cochabamba determinó interponer arraigo y otras medidas cautelares en contra del exprefecto, por las presuntas irregularidades en la construcción de la represa.