“Claudia, Daniela, no se victimicen”, “Esas concejalas, la van a pagar, porque Cochabamba se las va a cobrar”, “Nadie me obligó, yo vine porque quise”, “Por culpa de estas traidoras estamos en la calle”, fueron algunos de los estribillos que gritaba el grupo de personas que se instaló en una vigilia, impidiendo en ingreso de los concejales.

Al respecto, una comisión de la Defensoría del Pueblo, a la cabeza de la delegada Marioly Álvarez, se constituyó en el lugar para verificar la situación y expresó su voluntad de reunir a las partes en conflicto en una mesa de diálogo.

“Estamos como intermediarios para encontrar una solución pacífica a todo este conflicto que se ha generado acá en el concejo municipal. Estamos dispuestos como institución a un diálogo si gustan hoy mismo o cuando lo deseen, con todas las partes actoras de este conflicto”, remarcó Álvarez.

En tanto, la concejala Claudia Flores se hizo presente en el comando policial y solicitó el resguardo del ente legislativo municipal. Además, advirtió con presentar una demanda ante la Fiscalía departamental.

“Hemos solicitado una reunión con el Comandante Departamental (Ismael Villca), porque realmente nos llama la atención el actuar, hemos mandado una nota solicitando el resguardo (...). No nos han permitido ingresar ahora al concejo municipal, una vez más está tapiado, una vez más están perjudicando a Cochabamba. No se está aprobando leyes, no se está respondiendo a los tramites que se tiene y en realidad hay un daño económico. Con mi abogado vamos a dirigirnos a la Fiscalía departamental y que pueda de oficio poner el orden público”, manifestó.

El pasado 3 de mayo, durante una sesión extraordinaria, Daniela Cabrera fue elegida como presidenta del Concejo Municipal, Claudia Flores, como secretaria –ambas de Súmate- y Joel Flores, del MAS, como vicepresidente.

Los concejales de la agrupación de Reyes Villa tenían planeado que Marilyn Rivera continuara como presidenta y Diego Murillo como secretario, por tercer año consecutivo, pero la votación tomó un giro inesperado y acusaron a Cabrera y Flores de “transfugio” y “traición”.

La semana pasada la concejala Marilyn Rivera informó que se presentó un recurso de impugnación a la convocatoria del 28 de abril para la sesión del 3 de mayo.