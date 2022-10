Tasa de abandono en secundaria alcanza a 3,78%

La tasa de abandono escolar de 2021 en el nivel secundario alcanza a 3,78, informó el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, eso significa que de cada 100 colegiales, cuatro dejan sus estudios.

Afirmó que en primaria esa cifra es menor, ya que la tasa de abandono alcanza a 1,22%.

Remarcó que es “normal” dentro de los parámetros que maneja el Ministerio de Educación e incluso resaltó que son inferiores a la de 2019.

Aunque no se conoce sobre las razones del porqué los estudiantes abandonan sus estudios, hace unos años la Unicef explicó que era porque los adolescentes se insertan al ámbito laboral.

Puma aseguró que ese registro es inferior a lo que se reportaba antes del pago del Bono Juancito Pinto, como parte del incentivo a la permanencia a todos los estudiantes de los niveles de primaria y secundaria de las unidades educativas fiscales y de convenio.

De acuerdo con los datos del ministerio son 1.272.920 estudiantes de educación primaria los beneficiarios de este año, 1.075.464 de secundaria y 12.920 de educación especial. “En total son 2.361.058 los que recibirán el bono este 2022”, dijo.

Aunque aún no se conoce la fecha exacta del pago, resaltó que este beneficio se podrá cobrar de todas las sucursales del Banco Unión y en las regiones donde no exista una, se pagará a entidades financieras que sí cuenten con el servicios, todo con el fin de que los estudiantes no se trasladen a otras regiones para cobrar el beneficio.