Técnicos cruceños expusieron 15 minutos: “Fue suficiente para demostrar que el censo se puede hacer en 2023”

“Hay diferentes fechas que van de octubre hasta noviembre. (Como comité, propusimos que se realice) en el primer semestre o hasta octubre del 2023. Tarija también dice octubre y hay otras autoridades municipales que también dicen octubre. Va por buen camino”, opinó.

Otro miembro del equipo, por su parte, expresó la dificultad de realizar una presentación técnica en tan poco tiempo, pero celebró la calma con la que fueron escuchados.

”Al final un poco nos hicieron bulla, pero gracias a Dios primó la calma (...) Esperemos que esto pueda aportar a una decisión adecuada considerando que hay un departamento en protesta”, indicó.

Sobre el paro, Santistevan aclaró que en esta reunión no se va a determinar si éste persiste o no. En caso de que se confirme la encuesta poblacional para 2023, “el Comité Interinstitucional no va a resolver ahora en Cochabamba si se levantan las medidas, eso corresponde al pueblo cruceño y a todas las autoridades miembros del comité impulsor”, dijo.

“Para que se levanten las medidas en Santa Cruz tiene que haber censo el 2023 y tiene que haber resultados aplicables inmediatamente el 2024. Es eso lo que se pide”, reiteró.

Hasta junio de este año, el Gobierno daba por hecho la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en noviembre de 2022. Después de la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) postergó el evento estadístico hasta 2024, argumentando problemas técnicos.

De los datos de esta encuesta nacional depende una nueva asignación de recursos económicos para regiones y municipios y de las cuotas de representación en el Parlamento.