El representante del Comité de Defensa Ambiental de Cochabamba (Codac), Gonzalo Maldonado, consideró que la acción popular a favor del Comité Cívico no será suficiente para frenar los futuros bloqueos y movilizaciones a los accesos del relleno sanitario.

“El juego que están manejando hace más de 20 años no va a cambiar. La acción popular puede que sea favorable (para el Comité Cívico). K’ara K’ara parece un territorio aparte, no está mal que intenten que no haya más bloqueos, pero la justicia no podrá evitar que la gente retome las movilizaciones. Más bien se debería tomar acciones penales contra los bloqueadores”, dijo.

El ambientalista agregó que no es la primera vez que se interpone una acción popular, aunque antes fue con la intención de evitar nuevos asentamientos en esa zona y cerrar el vertedero. Sin embargo, no se le dio cumplimiento y las viviendas y urbanizaciones se fueron expandiendo.

Se estima que en K’ara K’ara –que comprende las tres mancomunidades del Distrito 15 (K’ara K’ara, Pampa San Miguel y Arrumani)– habitan más de 15.000 personas de 19 OTB.

“Nosotros (Codac) presentamos hace años una acción popular para cerrar el botadero. En ese entonces salió una resolución prefectural cuando Javier Gutiérrez era prefecto (2002), instruyendo que se haga el cierre técnico controlando los problemas que tiene el botadero. El cierre técnico ha avanzado, pero las urbanizaciones avanzaron”, dijo.

En su criterio, la solución más viable y realista es la construcción de una nueva planta de tratamiento de residuos sólidos para que K’ara K’ara deje de ser tomada para presionar.

El alcalde Manfred Reyes Villa propuso que la nueva planta municipal sea construida en Sivingani, sin embargo, vecinos de la zona rechazan el proyecto.