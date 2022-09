Todos contra todos: denuncias y amenazas por norma de edificios

Todos contra todos. La aprobación de la norma de construcción en La Paz -que fue observada- desata denuncias y amenazas de procesos entre concejales de las bancadas de oposición y oficialismo. A la polémica se sumó César Dockweiler, excandidato por el MAS, quien criticó al legislador edil Pierre Chaín, que es de su mismo partido.

“Lamentablemente he recibido amenazas de procesos por no dar paso a la supuesta aprobación de un proyecto de ordenanza, que no tuvo la aprobación del pleno del Concejo como está normado, que fue rechazada por la inmensa mayoría de los paceños y que adolece de muchos vicios de nulidad. Me da la impresión de que estoy siendo acosada”, dijo ayer la presidenta del Concejo Municipal, Yelka Maric.

Se refirió a los anuncios de dos de sus colegas. La semana pasada, el concejal Piere Chaín afirmó que iniciaría un proceso penal contra Maric y la enviará a la Comisión de Ética por no aprobar la norma. Además, el concejal Óscar Sogliano, de la bancada del oficialismo, aseguró que “si no se cumple con la norma, debe ser sancionada”.

Maric respondió que “el que tiene que ir a la Comisión de Ética es aquel concejal que pretenda obligarme (a enviar) al ejecutivo una norma inexistente que no cumplió con los mandatos legales”. Añadió que no dará un paso atrás con su decisión y no firmará documentos viciados de nulidad. La norma “no ha nacido a la vida jurídica”, dijo.

Hace dos semanas, cinco concejales, cuatro de la bancada del partido del alcalde Iván Arias, Lucio Quispe, Óscar Sogliano, Lourdes Chambilla y Lucía Mamani, además de un concejal de la bancada del MAS, Chaín, aprobaron la ordenanza edil que autoriza construcciones sin restricciones en 10 zonas.

Maric recordó que hubo cinco abstenciones. “Fue la primera vez que se da esta situación. Además es el concejal secretario (Sogliano) el que hace el conteo de votos y la jefa de gabinete verifica para que no omita algún paso. La dirección de gabinete no nos llamó la atención”, dijo. “Evidentemente los 11 concejales hemos cometido un error al hacerle caso al concejal secretario (Sogliano)”, aclaró.

La presidenta del Concejo indicó que “será el concejal secretario el que tendrá que explicar toda esta movida que se hizo en el pleno”. Aseguró que la obligación de la bancada mayoritaria es que todos se pongan de acuerdo con el ejecutivo, pero hacerlo a escondidas de él “evidentemente (muestra que) hay una fractura”, pero dijo que confía en el liderazgo del alcalde Iván Arias para “reencauzar” el partido Por el Bien Común.

“Los concejales se han puesto en sospechosas evidencias”, dijo Maric ante la consulta sobre si habría intereses económicos en la aprobación de la norma.

La aprobación de la norma desató desacuerdos en el MAS. César Dockweiler, excandidato a la Alcaldía paceña por este partido, dijo que el concejal Chaín actuó de forma “unilateral” porque desde su candidatura “nunca se ha establecido la necesidad de crear normas que vayan contra la calidad de vida y seguridad de la gente”.

Respecto al anuncio de Chaín de procesar a Maric, Dockweiler sostuvo que “eso es totalmente falso. Desde el MAS no ha salido ninguna de esas instrucciones”.

Además, el excandidato negó la versión de Chaín respecto a que esa norma fue una idea del MAS. “No es una propuesta del MAS, sino considerada de un concejal. Es totalmente falso”.

Dockweiler aseguró que desde el MAS se analiza un proceso penal contra los concejales que aprobaron la norma y una acción constitucional para que no dañe los derechos de los vecinos.

Chain dijo hace unos días que Dockweiler “quiere borrar con el codo lo que prometió en campaña porque quiere estar vigente”. “A mí me da mucha pena porque es un candidato frustrado”.

El alcalde Ivan Arias calificó ayer la postura de Dockweiler como “responsable” y dijo que la norma permanece “congelada”, pero que se debe discutir el tema con instituciones colegiadas.

El jefe departamental del MAS en La Paz, Omar Arce, desautorizó las declaraciones de Dockweiler y dijo que “orgánicamente, el MAS no tiene ninguna vocería ni tampoco estructura de coordinación”.