Hasta ayer, el Ministerio de Trabajo recibió 215 denuncias de todo el país por incumplimiento del pago del aguinaldo de Navidad 2022, según confirmó la ministra Verónica Navia. Ese pago debió hacerse efectivo hasta el 20 de diciembre y ahora las empresas infractoras deberán pagar el doble a sus empleadores.

“Son aproximadamente 215 denuncias, pero las mismas deben cumplir un procedimiento y hasta el 31 de diciembre tienen los empleadores para presentar la planilla de pago y generalmente esta cifra tiende a bajar”, explicó Navia en una entrevista con Bolivisión.

Aclaró que las denuncias presentadas por los trabajadores deben ser verificadas por los técnicos del Ministerio de Trabajo. Ahora, si la denuncia es individual, la empresa infractora es citada por el despacho ministerial.

A través del instructivo 070/2022, el Ministerio de Trabajo instruyó que el pago del Aguinaldo de Navidad debía hacerse efectivo hasta el 20 de diciembre, impostergablemente, tanto en el sector privado como en entidades públicas.

Vencido el plazo, el Ministerio de Trabajo, a través de sus jefaturas departamentales y regionales, recibió las denuncias sobre empleadores que no cumplieron con esa obligación y se efectúa ahora la verificación de las denuncias, confirmó por su lado, el director General de Trabajo, Yecid Mollinedo.

“Ante las denuncias, las diferentes jefaturas departamentales y regionales asumieron la verificación y emitieron las respectivas citaciones para que los empleadores acrediten que cumplieron con el pago y se sujeten a la multa respecto del cumplimiento del beneficio social”, complementó Mollinedo. El 20 de diciembre culminó el plazo para el pago del beneficio y, en las primeras horas del miércoles 21, se recibieron 12 denuncias, luego el número de reclamos creció hasta 67 y ayer se dio el dato de 215 reclamos.

Mollinedo advirtió que en caso de comprobar el incumplimiento del beneficio amparado en la Ley General del Trabajo, se iniciarán los respectivos procesos por infracción a leyes sociales. Además, los empresarios tendrán que realizar el pago doble del aguinaldo.

“Hay una multa equivalente: el pago del doble del aguinaldo y, adicionalmente, en caso de evidenciarse el incumplimiento por parte del empleador, el Ministerio de Trabajo iniciará contra el empleador un proceso por infracción social que se traducirá en otra multa por la vía judicial”, precisó Mollinedo.

El Director de Trabajo convocó a los obreros a acudir a las oficinas departamentales y regionales donde los inspectores están prestos a orientar.

En Oruro

Trabajadores de la empresa distribuidora de pollos Imba en Oruro denunciaron ayer que los empleadores no les pagaron el aguinaldo y que además les deben de seis a siete meses de sueldo pese a la intervención de la Jefatura Departamental de Trabajo en esa ciudad.

“Tengo a mi esposo en el hospital y esperé el aguinaldo, pero no nos depositaron (al banco). Además, a mí me deben seis meses de sueldo y los ejecutivos no nos responden a los llamados telefónicos”, contó ayer una trabajadora que prefirió guardar su identidad.

Funcionarios de la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro fueron hasta las oficinas de dicha empresa, pero los ejecutivos no acudieron al llamado de las autoridades. En las últimas semanas, otras tiendas de la mencionada avícola cerraron en esa ciudad, afectadas, según se supo, por el paro de 36 días en Santa Cruz.

Desde la ciudad de Sucre, la presidenta de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), Lucía Montalvo, señaló que varias empresas en el país sufren lo que se denomina el “efecto cascada”, que significa la acumulación de obligaciones económicas como el incremento salarial, tasas de interés con bancos y el paro de 36 días, “que afectó a varias empresas que no pueden pagar el aguinaldo”.