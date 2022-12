Un total de 19 huérfanos dejó la tragedia que se registró el sábado pasado en Achacachi (La Paz). Autoridades iniciaron la investigación y un diputado opositor pide la indagación a la gestión del entonces presidente Evo Morales.

“Solita me he quedado, quiero ayuda para mis hijos, no tengo nada, mi bebé tiene seis meses”, dijo Hilda, la esposa de Moisés Llojlla Condori, una de las cuatro víctimas que murió el sábado cuando el tinglado de una cancha cayó por la intensa granizada. Él dejó seis húerfanos.

De acuerdo con el comunicador del lugar y amigo de don Moisés, Herminio Mamani, la hija mayor de la víctima tiene 20 años y aún no había terminado sus estudios superiores. “Él era el sustento de su familia”, dijo a Página Siete.

Además, la bebé no toma leche de la mamá, debe comprar “y ahora no tiene plata”. “La señora no tiene plata (para cubrir) los gastos de alimentación y del funeral. Está solicitando ayuda, no sólo de la familia, del gobierno municipal, sino también del departamental y nacional”, dijo.

El sábado, don Moisés -quien vivía en la comunidad de Tola Tola perteneciente al municipio de Achacachi- acudió al acto de graduación de su segunda hija, quien salió bachiller del colegio Gualberto Villarroel, en la comunidad Santiago de Pacharina. En el lugar comenzó a llover y a granizar, por eso la gente intentó cubrirse debajo del tinglado, pero éste no soportó el peso y cayó sobre las personas.

El director de Desarrollo Humano del municipio de Achacachi, Carlos León, aseguró a este medio que luego de hacer una investigación se verificó que “ hay cuatro fallecidos por la tragedia”. Aclaró que el día de la tragedia, por toda la confusión se llegó a decir que son cinco e incluso siete, “pero son sólo cuatro dolorosas pérdidas de vidas”. Aseguró que ayer se reunió con las familias “porque son muy humildes”.

Otra de las víctimas fue don Juan Cuarite Yujra, tío de Moisés. Él acompañó a su sobrino a ese evento. “Él deja ocho hijos en orfandad, aunque los mayores ya son independientes, las dos últimas aún están estudiando”, dijo Mamani.

Uno de sus hijos, Richard Cuarite, pidió justicia por su padre, pero también indemnización.

La tercera víctima es Iver Apaza, un joven de 28 años, quien deja dos niños en la orfandad, un varón de cuatro y una niña de cinco años.

“Él trabajaba de albañil y en su tiempo libre era músico”, dijo Mamani, quien aseguró que era el trompetista en una banda.

La cuarta víctima es Marcelino Escobar, de Santiago Pacharía, deja tres hijos en la orfandad. Él fue a la graduación porque su sobrina salía bachiller. “Mi esposo ha fallecido, tengo tres (hijos) varoncitos. Él estaba compartiendo con su papá y su tía”, relató su esposa a Unitel.

El secretario municipal técnico de Achacachi, Adelio Velásquez, indicó que ahora todas las familias están pidiendo ayuda. Mamani agregó que los heridos necesitan una colaboración.

Uno de los familiares de Escobar contó que tres días después de la caída del tinglado, vio que la estructura era muy débil. “La soldadura era pésima. El tinglado está mal hecho. Por eso queremos que se investigue y se haga justicia”, sostuvo.

Mientras los familiares pedían justicia, el municipio hizo una inspección ocular y espera que un peritaje pueda evaluar la obra que se construyó por la UPRE, Bolivia Cambia Evo Cumple, en 2013.

El diputado Alberto Astorga, de CC, dijo que realizarán una fiscalización de la obra, porque el “programa Evo Cumple fue un engaño y un negociado que le hizo un daño al país”, por lo que solicitó investigar al expresidente Evo Morales, por esas contrataciones. El senador Félix Ajpi, del MAS, indicó que pedirán informe al Ministerio de la Presidencia para conocer a los responsables. “Eso es producto de los famosos diezmos que debilitaron la estructura”, sostuvo.