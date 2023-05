Choferes del transporte pesado boliviano se declararon en estado de emergencia y rechazaron que la Empresa Ferroviaria Andina desarrolle operaciones en el tramo La Paz - Arica.

“Nosotros no vamos a dejar que el tren opere en La Paz -Arica. No vamos a permitir, no hay carga para nosotros”, sostuvo el Representante del Transporte Pesado Nacional e Internacional, Pedro Quispe, a los medios de comunicación. El dirigente aseguro por que día entre 300 y 350 unidades de transporte ingresan a la ciudad chilena.