El 9 de mayo, en el coliseo de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) ocurrió una avalancha humana que dejó cinco estudiantes muertas. A casi seis meses de esta tragedia, los familiares de las víctimas reclaman justicia, dicen que los principales cuatro acusados hacen todo tipo de maniobras para salir de la cárcel y aseguran que no hubo avances para capturar a la persona que vendió la granada.

La Fiscalía informó que se realizaron todos los actuados, pero a la fecha esa persona no fue identificada.

“Ya son casi seis meses que mi hija ha muerto en esa avalancha en la universidad y hasta la fecha no vemos avances”, dijo a Página Siete Faustina Otondo, mamá de Rayza Colque Otondo, una de las víctimas de esa tragedia.

Doña Faustina no se resigna a que la muerte de Rayza quede impune. “Mi hija estaba a poco de salir profesional y ahora está muerta”, dijo. “Quiero justicia y que todos los involucrados paguen por la muerte no sólo de mi hija, sino de las otras cuatro víctimas”, aseguró.

El abogado de las víctimas Samuel Castelo explicó a Página Siete que a la fecha el caso ya está en la finalización de la etapa preparatoria de los seis meses de investigación. “Preocupados por el poco avance que hemos visto, decidimos, junto a las víctimas, buscar a la Fiscal Departamental, Roxana Choque. Por eso nos reunimos (el martes) y le hicimos llegar nuestra inquietud”, dijo y aseguró que lo único que las familias buscan es justicia y que el hecho no quede impune.

El 9 de mayo, una granada de gas fue activada en una asamblea estudiantil que se realizaba en el coliseo de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí. Este hecho dejó cinco víctimas fatales y más de 80 heridos.

El mismo día de la tragedia se conoció el deceso de cuatro personas: Raysa Vania Colque de 23 años que estudiaba la carrera de Ingeniería Civil; Gilda Jhoselyn H. Paita C. de 23 años que se formaba en Administración de empresas; Gladis Acuña C. de 31 años y Daniela Quentasi M. de 22 años, ambas estudiaban Contabilidad. Dos meses después se conoció la muerte de la quinta víctima, Plácida Isla Calla de 28 años, otra estudiante. La joven estaba en terapia intensiva, pero su salud se complicó y murió.

Los universitarios y los familiares de las víctimas denunciaron que todos los estudiantes acudieron a la asamblea obligados , de lo contrario les descontarían de las becas que recibían.

Castelo recordó que luego de la tragedia del 10 de mayo, la Policía aprehendió a cuatro de los implicados: Mauricio Nicolás Q. R. de 25 años y es conocido como “El Motín” ; Ariel Q. M., de 40 años; Milton F. A. de 35 años y llamado “El Licen” y Manfred F. C., de 25 años. Los cuatro están con detención preventiva.

“Todos ellos (están) implicados en la convocatoria a la asamblea y en hacer reventar la granada”, dijo Castelo, pero cuestionó que desde entonces hasta la fecha no se registraron más avances. “Aún no se da con el autor de la venta de la granada. No sabemos si es un funcionario policial o militar. No sabemos nada. Hasta el día de hoy no hay nada”, dijo.

La fiscal departamental de Potosí dijo a Página Siete que hasta la fecha “no se ha dado con esa persona”. Agregó que se emitieron varios requerimientos para dar con el paradero. “No tenemos el dato (si es policía o militar), sino ya hubiésemos dado con él”, añadió.

La autoridad del Ministerio Público explicó que el fiscal a cargo está realizando todas las diligencias correspondientes para resolver el caso.

Para el abogado Castelo, la investigación está retrasada y que el próximo 10 de noviembre se cumple el plazo- los seis meses-. Indicó que para ese tiempo, el fiscal tiene que acusar o pedir una prórroga de investigación.

“Los familiares no quieren continuar con esta peregrinación porque ellos son de bajos recursos y durante todo este tiempo, los acusados han presentado varias audiencias de cesación”, dijo y aseguró que hay preocupación porque los imputados podrían salir de la cárcel. “Es un desgaste, pero no vamos a dejar el caso”, dijo.

Las maniobras

El jurista indicó que el pasado jueves fue la última audiencia de cesación en la que participaron. La misma fue presentada por Ariel Q., quien argumentó que en el momento en que se reventó la granada, él estaba en la tarima. Además, otra de sus pruebas fue que de los 80 heridos, la mayoría recibió el alta médica el mismo día del accidente.

“El juez no dio lugar a sus argumentos y aún continúa en prisión”, indicó el jurista.

Algo que también inquieta a las familias de las víctimas es que a través de las redes sociales se viralizaron varias publicaciones de amigos y familiares de Mauricio Q. y de Manfred F. en las que indican que van a salir en libertad.

“Luego de esas publicaciones, hemos averiguado y nos hemos enterado que están solicitando procedimientos abreviados por el delito de homicidio culposo, cuando su imputación formal fue por lesiones graves y leves, tenencia y portación y tráfico ilícito de armas (la granada) y homicidio ya que (el hecho) se complicó porque hicieron reventar la granada de gas y hubo víctimas”, precisó.

El abogado aseguró que si se acepta el procedimiento abreviado la pena es de tres meses a tres años, es decir que los acusados quieren salir con suspensión condicional, pero si se continúa con el proceso por los delitos antes mencionados la pena podría alcanzar entre 25 y 28 años de prisión.

Para la fiscal departamental Choque, el hecho de que los jóvenes busquen recurrir al procedimiento abreviado “es normal”.

“Difícil que alguien asuma su responsabilidad de buenas a primeras”, dijo y aseguró que eso no influye en la responsabilidad de la investigación que lleva el Ministerio Público.

Pese a toda la peregrinación y a todos los obstáculos en el proceso contra los responsables de la tragedia, las familias de las víctimas indicaron que no descansarán hasta conseguir justicia por sus hijas.