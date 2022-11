Tras bullying, adolescente tiene 3 días impedimento

La mamá de un adolescente de 15 años denunció que su hijo sufrió bullying por parte de un compañero de un reconocido colegio privado de la zona Sur. La víctima tiene tres días de impedimento.

Lamentó que en el establecimiento educativo no quisieron ayudarla para otorgarle los datos del agresor y tampoco en mostrarle las cámaras de seguridad que tiene cada aula.

“Mi hijo fue golpeado por un estudiante de la promoción”, afirmó la madre de la víctima que prefirió no dar su nombre.

Aseguró que el hecho sucedió el pasado jueves, aparentemente porque su hijo cambió un pupitre de otro curso al suyo y se sentó en él para pasar clases.

“Me duele verlo a mi hijo así, llorando y herido. Tiene golpes en la cabeza y en las costillas. Lo llevamos al médico forense y le dieron tres días de impedimento. Quiero justicia para mi hijo”, indicó la mujer.

Aseguró que en el colegio esta semana aún tienen clases y su hijo ya no quiere volver. “Es lamentable que (las autoridades) del colegio no me llamaron ese día cuando ocurrieron esos hechos y que ahora no quieran mostrarme las cámaras”, dijo.

“El colegio estaría tratando de encubrir al estudiante de la promoción, que ya tiene 18 años y que aparentemente es hijo de un militar”, aseguró la madre del estudiante afectado.