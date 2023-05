“El padre Murillo, como administrador del Seminario de la Orden Carmelita Virgen de Fátima de La Paz, hizo mucho daño a los seminaristas de esos años. Aunque no se sabe cuántos fueron sus víctimas, se conoce que él abuso de muchos”, informó una fuente civil allegada a los Carmelitas que prefirió no dar su nombre. Aseguró que aunque se supo de las denuncias, “todas las pruebas se ocultaron”.

Los abusos que ejercía el padre Milton Murillo, de la orden de los Carmelitas, se conocieron en 2014. Luego de que un grupo de exseminaristas decidiera contar lo que les pasó, sus superiores sólo atinaron a enviar a Murillo “como castigo” a Roma, Italia, pero como no se adaptó en esa ciudad, retornó a su natal Bolivia y fue párroco de la Iglesia San Roque de Tarija hasta la fecha.

Debido a las denuncias, Murillo fue destituido de los Carmelitas de La Paz, donde ocurrió el hecho, y luego fue enviado a Roma “como castigo”, pero continuó como sacerdote. Luego de un tiempo retornó para quedarse en la parroquia San Roque de Tarija.

“Un día mi superior (Grech) lo trató mal (a Murillo), yo le pregunté ‘por qué lo tratas así’ y me respondió ‘porque él está castigado, ha cometido un error’. pregunté si hizo daño y Grech prosiguió: ‘No, dice que revisó a los chicos como psicólogo y ellos lo denunciaron’”, relató a Página Siete la exsecretaria de Grech, Jeanethe Melogno.

Melogno aseguró que a consecuencia de esos hechos, lo único que se hizo fue “cerrar la Iglesia de los Carmelitas donde estaba Murillo” en la ciudad de La Paz.

Denuncia contra Grech

La exsecretaria contó además que el caso del padre Murillo fue un poco antes de que ella se enterara que Grech “no era la persona que creía”, pues conoció a su pareja. Esta relación va en contra de las normas católicas.

Al conocer el hecho en 2022, “quise denunciarlo ante su superior, el provincial Jhosep Savila, pero nunca quiso hablar conmigo, lo denuncié de forma privada ante la comunidad, ante el obispo porque no tengo la cultura de ocultar o callar, porque como religiosa sabía que estaba mal lo que hizo, pero no me escucharon”.