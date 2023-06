El Tribunal Séptimo de Sentencia de La Paz emitió la sentencia ejecutoriada de 30 años de prisión sin derecho a indulto en contra de William Kushner por el delito de feminicidio cometido contra su pareja Claudia Andrea Aramayo, el pasado 19 de agosto de 2015.

“Siete años, nueve meses y 21 días, y ¡salió la sentencia ejecutoriada contra Willam Kushner Dávalos por el delito de feminicidio contra mi hija! Se hizo justicia, aunque nada me la va a devolver, no hay reparación posible con un feminicidio”, señaló Helen Álvarez, madre de la víctima.

Álvarez considera un logro esta medida, luego de que peregrinó más de siete años en estrados judiciales exigiendo justicia.

“Lo hemos hecho Clau y vos siempre, siempre has estado presente. Salió la sentencia en tu semana cumpleañera, siempre me has dado regalos y este es un regalo de la lucha”, indicó.

Álvarez agradeció el apoyo de sus familiares, compañeras y abogadas que coadyuvaron para que prevalezca la justicia en este caso.

En septiembre de 2020, Kushner fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto por el delito de feminicidio. Sin embargo, la sentencia recién fue ejecutada este mes.

“Se declara la EJECUTORIA de la sentencia N° 19/2020 de 24 de septiembre de 2020, que declara a William Kushner, autor de la comisión del delito de feminicidio”, refiere parte del documento judicial emitido por el Tribunal Séptimo de Sentencia, el 9 de junio del presente.