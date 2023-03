“La restricción va a partir del 27 de este mes y pedimos la colaboración de la ciudadanía ahora que todo el transporte paceño se ha sumado a este esfuerzo, no podemos perder tiempo en el centro de la ciudad, no podemos llegar tarde a las emergencias de salud, no podemos llegar tarde al colegio y en ese sentido el usuario del vecinos particular debe sumarse a este esfuerzo y buscar nuevas alternativa de movilidad”, afirmó Villanueva.

Arias se reunió la tarde del jueves con la dirigencia de la Federación de Transporte Urbano de La Paz Chuquiago Marka, que respaldó la restricción vehicular por placas desde el 27 de marzo y en la oportunidad el burgomaestre anunció que la medida no afectará a taxis de ruta fija (Trufis) ni a colectivos con 21 pasajeros.

“No nos oponemos a esto (restricción vehicular) vemos que es favorable para el bien común del transporte, hoy estamos apoyando a nuestra Alcaldía, también hay que hacerlo publicó”, afirmó el secretario ejecutivo de la Federación de Transporte Urbano de La Paz Chuquiago Marka, Santos Escalante, después de la reunión del jueves con el alcalde Arias.

El secretario Villanueva explicó este viernes que no habrá una doble restricción vehicular ni doble sanción, sino que será tal como fue implementada en 2003 por dígitos y por días.

Afirmó que es una medida que será retomada dado que dejó de cumplirse por parte de los conductores públicos y privados.“Nosotros tenemos todos los estudios y estamos trabajando en el marco de La Paz Rápida e Interconectada bajo el liderazgo del alcalde Arias. La lógica de restricción corresponde a la terminación de dígitos concretos, 1 y 2 lunes, 3 y 4 martes y así sucesivamente hasta el martes, no hay doble restricción para vehículos privados y públicos”, enfatizó Villanueva.

Tancara aseguró que se le hizo algunas observaciones al Alcalde, quien, dijo, se comprometió a subsanarlas. Tal es el caso de la semaforización en ciertos puntos de la ciudad como el asfaltado de ciertas vías.

“El Alcalde se ha comprometido con algunas zonas donde operan nuestras unidades, tanto la Periférica, zona de Pampahasi, zona Central a hacer los asfaltos correspondientes”, aseveró el dirigente de los transportistas. Con la restricción vehicular, la Alcaldía estima que 27.000 movilidades dejarán de entrar al Centro, lo que representará mejoras para la circulación más rápida de los vehículos y reducción de agentes contaminantes.